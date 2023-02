In einem Hallenbad in Dortmund-Brackel ist Donnerstag (9.2.23) Chlorgas ausgetreten. Die Feuerwehr war daher auch mit ABC-Spezialeinkräften vor Ort.

Feuerwehreinsatz ABC-Alarm in Dortmund: Chlorgas in Hallenbad ausgetreten

Dortmund. Giftiges Chlorgas hat am Donnerstagmorgen die Dortmunder Feuerwehr in Brackel auf Trab gehalten. Verseuchtes Wasser muss nun entsorgt werden.

ABC-Alarm für die Feuerwehr in Dortmund: Im Hallenbad im Stadtteil Brackel an der Oesterstraße ist Donnerstagmorgen gegen sechs Uhr Chlorgas ausgetreten. Chlorgas ist giftig und kann die Atemwege, Haut, Augen etc. reizen oder gar verätzen.

Das Chlorgas ist in einem abgeschotteten Technik- und Lagerraum des Hallenbades ausgetreten, wie die Feuerwehr berichtet. Bei routinemäßigen Arbeiten an der Chlorungsanlage seien „geringe Mengen“ Chlorgas ausgetreten. Die Wassersprühanlage, die es genau für solche Vorfälle gibt, hätte Wassernebel versprüht und so die Dämpfe niedergeschlagen und das reaktionsfreudige Gas gebunden. Die Mitarbeitenden gingen sofort ins Freie. Sie blieben unverletzt.

Dortmund: Spezialeinheit für atomare, biologische und chemische Gefahrenstoffe im Einsatz

„Mit speziellen Schutzanzügen ausgerüstete Feuerwehrtrupps kontrollierten die Anlage und schlossen ein Regelventil. Das kontaminierte Wasser der Sprühanlage wurde aufgefangen und eine Fachfirma mit der Entsorgung beauftragt“, berichtet die Feuerwehr. Um die 60 Kräfte verschiedener Feuerwachen, Rettungsdienst, Freiwillige Feuerwehr Asseln und die Spezialeinheit für ABC-Gefahren waren im Einsatz.

ABC ist die Abkürzung für atomare, biologische und chemische Kampf- und Gefahrenstoffe.

