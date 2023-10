Unfall auf A44 bei Dortmund: Auch Kleinkinder verletzt

Auf der A44 hat es am Freitagmittag, 27. Oktober, zwischen dem Kreuz Dortmund/Unna und dem Kreuz Unna-Ost einen Unfall gegeben. Gleich drei Fahrzeuge waren beteiligt, wie ein Sprecher der Polizei Dortmund der Redaktion auf Nachfrage bestätigte. Bei dem Unfall, der sich gegen 13.04 Uhr ereignete, wurden vier Personen leicht verletzt, darunter zwei Kleinkinder. Die Einsatzkräfte forderten zur Sicherheit einen Hubschrauber an. Die vier Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Für die Bergungsarbeiten war der betroffene Abschnitt der A44 Richtung Kassel in gegen 13.30 Uhr vollständig gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben. Zwischenzeitlich kam es in dem Bereich zu bis zu sieben Kilometern Stau. Die Unfallursache ist noch unklar. (Red.)

