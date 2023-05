A40-Unfall mit neun Autos bei Dortmund - Stauende übersehen

Ein Unfall hat am Sonntag den Verkehr auf der A40 zwischen Bochum und Dortmund lahm gelegt.

Dortmund. Die A40 bei Dortmund ist nach einem Unfall mit neun Autos für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Ein Fahrer hatte einen Stau zu spät registriert.

Weil ein Autofahrer ein Stauende zu spät gesehen hat, kam es am Sonntagnachmittag um 16.25 Uhr auf der A40 zu einem folgenschweren Unfall: Nachdem er in Höhe der Anschlussstelle Barop (Fahrtrichtung Dortmund) mit einem anderen Pkw zusammenprallte, sind weitere sieben Autos in den Unfall geraten.

Bei den Kollisionen wurden neun Personen leicht verletzt. Darunter war auch ein neunjähriges Kind. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 85.000 Euro. Die Autobahn war rund vier Stunden gesperrt. (red)

