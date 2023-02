Schwerer Unfall auf der A2 bei Dortmund: Ein altes Wohnmobil ist am Dienstag in einen Lkw gekracht.

Unfall A2 in Dortmund: Feuerwehr zerlegt Wohnmobil für Bergung

Dortmund. Schwerer Unfall auf der A2 bei Dortmund: Ein Wohnmobil ist am Dienstag voller Wucht auf einen Lkw geprallt. Die Bergung war schwierig.

Auf der A2 in Dortmund-Mengede ist am Dienstagmorgen ein Wohnmobil auf einen Lkw gekracht – in der Aufahrt von der A45 im Kreuz Dortmund-Nordwest. Zwei Stunden lang war die Autobahn teilweise gesperrt. Betroffen waren die Auffahrt Richtung Oberhausen und die Anschlussstelle Mengede.

Das alte Peugeot-Reisemobil war nach den Crash dermaßen verbeult, dass die Fahrerin kompliziert aus dem Wagen geschnitten werden musste. Die Feuerwehr zerlegte dafür den vorderen Wagenteil komplett. Die Bergung dauerte rund eine Stunde.

Dortmunder Feuerwehr schneidet Wohnmobil auseinander

Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, erklärt die Polizei. Lebensgefahr bestehe nach ersten Informationen nicht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Wie es gegen 9.30 Uhr zu dem Unfall kam ist laut Polizei noch unklar. Nach Bergung, Unfallaufnahme und Abschleppen wurde die Sperrung gegen 11.30 Uhr aufgehoben.

