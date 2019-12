A2 bei Dortmund: 29-Jähriger fährt auf Lkw auf und stirbt

Ein 29-Jähriger ist auf der A2 bei Dortmund am Dienstagnachmittag auf einen Lkw aufgefahren und gestorben.

Castrop-Rauxel/Dortmund. Im Autobahnkreuz von A2 und A45 bei Dortmund ist am Dienstag ein Lkw auf ein Auto aufgefahren. Ein 29-Jähriger kam bei dem Unfall ums Leben.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der Autobahn 2 in der Nähe von Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) ist ein 29-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer war mit seinem Auto vermutlich ungebremst an einem Stauende auf den Lastwagen aufgefahren, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Laut Polizei war am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Autofahrer im Bereich des Autobahnkreuzes Dortmund-Nordwest mit der A45 von der Nebenfahrbahn auf die Hauptfahrbahn gewechselt und hatte dort gebremst. Ein Lkw-Fahrer bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dann fuhr noch ein weiterer mit Flüssig-Ethanol beladener Laster in die Unfallstelle. Hinter dem Gefahrguttransporter wollte ein weiterer Autofahrer noch ausweichen, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke.

Bergung und Räumung der Unfallstelle dauerten Stunden

Die anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Das Ethanol lief zum Glück nicht aus. Trotzdem musste die Autobahn für die Bergung in Richtung Dortmund für vier Stunden voll gesperrt werden. Neben der Fahrbahn in Richtung Hannover musste auch die Anschlussstelle Henrichenburg in dieser Richtung gesperrt werden.

Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die genaue Ursache stand am Mittwochmorgen noch nicht fest. (red/dpa)