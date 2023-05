A1 gesperrt – Schwerer Unfall mit drei Autos bei Schwerte

Dortmund. Schwerer Unfall auf der A1 am Montagnachmittag: Zwischen Dortmund und Schwerte hatte ein Fahrer offenbar ein Stau-Ende übersehen.

Die A1 zwischen Schwerte und Dortmund war am Montagnachmittag teils gesperrt. Gegen 14.40 Uhr hatte es gekracht – ein Auto musste sogar aus dem Graben gezogen werden.

Während der Landung des Rettungshubschraubers war die Autobahn Richtung Münster komplett gesperrt, danach war laut Polizei nur der rechte Fahrstreifen dicht. Gegen 16 Uhr wurde die Sperrung komplett aufgehoben. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt, die Schwere der Verletzungen ist der Polizei noch nicht bekannt.

Unfallauto wuchtet zweiten Wagen in den Graben

Zum Unfallhergang weiß die Polizei nur so viel: Die Unfallfahrerin oder der Fahrer übersah ein Stau-Ende an der Ausfahrt Schwerte. Das Auto fuhr voller Wucht auf einen zweiten Wagen auf, schob ihn gegen einen dritten – und gleichzeitig nach rechts in den Graben. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

