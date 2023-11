A1 gesperrt – Schwerer Unfall zwischen Dortmund und Schwerte

Nach einem schweren Unfall war die A1 am Montagmorgen in Richtung Köln längere Zeit komplett gesperrt. Seit kurz nach 9 Uhr ist die linke Spur wieder frei – die zwei anderen Spuren blieben noch gesperrt, erklärt die Polizei.

Grund für den Unfall zwischen dem Kreuz Dortmund/Unna und Schwerte sei vermutlich ein medizinischer Notfall gewesen, heißt es. Die Fahrerin eines Skoda Fabia (Kreis Unna) sei deshalb von der Spur abgekommen und gegen einen VW Tuareg (Lippstadt) geraten. Dieser kollidierte am Stau-Ende mit einem stehenden Lkw. Auch der Skoda wurde massiv zerstört. Näheres sei der Polizei zum Unfallverlauf bisher unklar.

Die Skoda-Fahrerin kam ins Krankenhaus. Über weitere Verletzte liegen der Polizei bisher keine Erkenntnisse vor. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wegen der A1-Sperrung staute sich der Verkehr im Berufsverkehr mehrere Kilometer weit fast bis zum Kamener Kreuz. Auch auf der B1 war der Stau deutlich stärker als sonst.

