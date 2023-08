Nach verstärkten Kontrollen in der Nordstadt zieht die Dortmunder Polizei Bilanz.

Einsatz-Bilanz 320 Kontrollen und 150 Platzverweise in Dortmunds Nordstadt

Dortmund. Die Dortmunder Polizei hat wieder verstärkt in Nordstadt und City kontrolliert. Fast die Hälfte der Kontrollierten bekam einen Platzverweis.

320 Personen hat die Dortmunder Polizei in der vergangenen Woche in City und Nordstadt überprüft – und fast die Hälfte davon bekam einen Platzverweis. Die Polizei fährt in der City und nördlichen Innenstadt schon länger ein System von mehr Kontroll- und Präsenzeinsätzen. Besonders aktiv ist die Behörde seit Anfang Juli 2023. Die Polizeibilanz der vier Einsätze zwischen Montag und Samstag:

über 320 Personenkontrollen

über 150 Platzverweise

25 Strafverfahren eingeleitet

4 Haftbefehle vollstreckt

Die Kontrollen fanden an mehreren Orten statt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung – darunter der Platz von Amiens an der Kampstraße, der Keuning-Park, das Brückstraßenviertel, die Mallinckrodtstraße, der Blücherpark, das Schleswiger Viertel und die Bornstraße. Dabei stoppten die Einsatzkräfte auch immer wieder größere Gruppen und trafen mehrfach auf polizeibekannte Straftäter. Auch Drogen wurden sichergestellt.

Polizei kontrolliert notorischen Dieb am Dortmunder Nordmarkt

Bei einer Fahrzeugkontrolle sei ein Mann aufgefallen, den die Polizei schon wegen mehrerer Diebstähle kannte, heißt es weiter: Die Beamten nahmen ihm 2135 Euro ab, die nach ersten Erkenntnissen aus Straftaten stammten. Zudem war das Auto nicht versichert. Bei einer Kontrolle am Nordmarkt wurde ein Mann gefasst, gegen den drei Haftbefehle vorlagen.

Wiederholt war die Polizei an einem Kiosk in der Lauenburger Straße im Einsatz, wo sich eine größere Personengruppe aufhielt. Bei vorherigen Einsätzen waren hier Drogen gefunden worden. Die Beamten sprachen Platzverweise aus, um Straftaten zu verhindern.

Dortmunder Polizei findet viele Handys in Hotelzimmer

Am Donnerstagabend bekam die Polizei einen Hinweis auf einen Betrüger, der mit einer (nicht seiner) Kreditkarte in ein Hotel in der Innenstadt einchecken wollte. Die Polizei "besuchte" den Hotelgast in seinem Zimmer und fand zahlreiche Smartphones, einen Laptop, ein Messer, Pfefferspray und 400 Euro. Zur Herkunft der Gegenstände wollte der Mann keine Angaben machen. Die Kripo ermittelt.

In der Nacht zu Sonntag überprüfte die Polizei an einem Kiosk an der Leopoldstraße mehrere Personen, darunter zwei Intensivtäter. Die Einsatzkräfte stellten ein Messer, Rauschgift und 240 Euro Bargeld sicher. Auch dieser Einsatz endete mit Platzverweisen.

Kriminalität in der Dortmunder Innenstadt:

