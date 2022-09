Weil er eine Frau sexuell belästigt haben soll, musste ein 35-Jähriger seine Zugfahrt in Dortmund beenden. (Symbolbild)

Hauptbahnhof 27-Jährige im Zug belästigt - Mann in Dortmund festgenommen

Dortmund. Ein 35-Jähriger soll eine Frau im Zug sexuell belästigt haben. Der Verdächtige musste in Dortmund aussteigen, wo es einen weiteren Vorfall gab.

Weil er eine Frau sexuell belästigt haben soll, ist die Zugfahrt eines 35-Jährigen im Dortmunder Hauptbahnhof geendet. Das teilte die Bundespolizei mit. Der Verdächtige habe beim Halt in der Ruhrgebietsmetropole plötzlich neben einer 27-jährigen Bielefelderin gestanden und an seinem Genital gerieben. Dazu habe er die Frau an der Schulter gestreichelt.

Dortmund: Mann muss mit auf die Wache und zeigt sein Glied

Die Belästigte habe den Mann daraufhin von sich gestoßen und Unterstützung von einem 38 Jahre alten Mitreisenden erhalten. Gemeinsam mit dem Zugbegleiter, der den Verdächtigen zuvor schon mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen haben soll, riefen sie schließlich die Bundespolizei.

Die hat den Verdächtigen in Dortmund auf die Wache gebracht, wo der Mann mehrfach sein erigiertes Geschlechtsteil zeigte. Nun erwarten den 35-Jährigen, der nach eigenen Angaben in Wien wohnt, Verfahren wegen sexueller Belästigung und wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (red)

