Ein Bus der Linie 462 ist Mittwochabend (14.2.) in Dortmund-Westrich auf der Bockenfelder Straße unterwegs gewesen. Gegen 19 Uhr soll es in Höhe der Haltestelle „An der Brandheide“ passiert sein: Im Bus soll ein 23-Jähriger andere Fahrgäste belästigt haben, berichtet die Polizei Dortmund.

Der Busfahrer (33) ging auf den Mann zu und bat ihn, den Bus zu verlassen. Der Mann reagierte sehr aggressiv. Er zerschlug eine Scheibe des Busses. Zudem soll er laut Polizei eine Flasche gegen den Kopf des Busfahrers geschlagen haben. Dann flüchtete er.

Die Polizei stellte ihn noch in der Nähe. Auch den Polizeikräften gegenüber soll er „äußerst aggressiv“ gewesen sein. Erst die Drohung, einen Taser (Elektroschocker) einzusetzen, konnte den 23-Jährigen beruhigen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und kam in Polizeigewahrsam.

In einem Rettungswagen wurden die Gesichtsverletzungen des Busfahrers versorgt. Den 23 Jahre alten Mann erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (red)

