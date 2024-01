190 Parkplätze weniger im Dortmunder Saarlandstraßenviertel

Der Radschnellweg Ruhr bringt Änderungen bei den Bewohnerparkzonen im Dortmunder Saarlandstraßenviertel. Zudem will die Stadt das Anwohner-Parkkonzept für die ganze Stadt in Zukunft neu aufstellen (Symbolbild).

Dortmund. Eine neue Regelung fürs Anwohnerparken (Chemnitzerstraße) soll für mehr Parkplätze sorgen. Dortmund plant stadtweit neues Bewohner-Parkkonzept.

Die Planungen für den nächsten Abschnitt des Radschnellwegs Ruhr (RS 1) in Dortmund führten dazu, dass sich die Stadt das Anwohnerparken im Saarlandstraßenviertel genauer anschaute und es nun neu ordnen will. Darüber hinaus arbeitet die Stadt daran, das Konzept fürs Anwohnerparken generell in der ganzen Stadt zu erneuern - auch was die Kosten für den Anwohnerparkausweis betrifft.

Die Bewohnerparkzonen I bis IV an der Chemnitzer Straße, die es seit 1997 gibt, sollen zu einer großen verschmelzen. Das erhöhe die Parkmöglichkeiten für die Anwohnenden. Der Grund für die Zusammenlegung: Wegen des nächsten geplanten Abschnitts des Radschnellwegs von der Arneckestraße bis zur Chemnitzer Straße werden um die 190 Parkplätze wegfallen - cirka 160 Stellplätze zwischen Arneckestraße und Chemnitzer Straße und weitere 30 zwischen Chemnitzer Straße und Ruhrallee. Weniger Parkplätze an der ebenfalls betroffenen Sonnenstraße betrifft insbesondere die Bewohnerparkzonen I und II. Daher die geplante Zusammenlegung, um den Parkbereich insgesamt zu vergrößern.

Saarlandstraße in Dortmund: Kurz parken, um einkaufen zu gehen

Einige Parkplätze, die nicht zum Bewohnerparken zählen, werden wegfallen. Derzeit werden diese teilweise bewirtschaftet, doch einige sind noch kostenlos und ohne Zeitvorgabe. In Zukunft sollen alle nur noch mit Parkscheibe und Parkschein zu nutzen sein. Entlang der Saarlandstraße könnten vor allem Kurzzeitparkplätze für die Kundinnen und Kunden der dortigen Geschäfte entstehen, so dass sich der Parksuchverkehr insgesamt verringere, teilt die Stadt Dortmund mit.

Der geplante Radschnellweg-Abschnitt bedeutet für die Sonnenstraße: Es kann nur noch am nördlichen Straßenrand längs zur Straße geparkt werden. Parken und Halten auf der Fahrbahn wird nicht mehr erlaubt sein, auch nicht für Lieferdienste. Der Allee-Charakter der Sonnenstraße mit ihren alten Bäumen solle bleiben. „Denn die Bäume kühlen ihre Umgebung, spenden Schatten und speichern CO2“, so die Stadt Dortmund.

Der Grund für die Einschränkungen auf der Sonnenstraße sind die Vorgaben für den Radweg. Eine sogenannte Fahrradstraße hat Mindestbreiten: 4,60 Meter für die Fahrbahn, 2,50 Meter Gehweg, 0,75 Meter Sicherheitsabstand zum ruhenden Verkehr sowie zwei Meter Parkstreifen und ausreichend Möglichkeiten, Räder abzustellen.

Feuerwehr Dortmund schaut sich die teils engen Straßen nochmal genau an

Die Feuerwehr kommt in Notfällen nur mit Mühe durch die engen Straßen in den historischen Gründerzeitvierteln, wenn dort falsch geparkt wird. Auch da soll die neue Bewohnerparkzone Chemnitzer Straße Abhilfe schaffen. Daher könnten noch weitere Parkplätze wegfallen. Eine genaue Zahl stehe aber noch nicht fest.

Das neue Anwohnerparken Chemnitzer Straße müsse von der Bezirksvertretung Innenstadt-West abgesegnet werden, erklärt Christian Schön von der Pressestelle der Stadt Dortmund. Daher kann es früher umgesetzt werden als der neue Abschnitt des Radschnellwegs. Über die Vorplanung des RS-1-Teilstücks könnte der Rat der Stadt im letzten Quartal 2024 entscheiden. Dann folgten Ausführungsplanung und der Antrag auf Fördermittel. Baubeginn für den Radschnellweg wäre dann frühestens 2026.

Stadt Dortmund erarbeitet neues Konzept fürs Anwohnerparken - „moderate Erhöhung“

Die Stadt Dortmund arbeitet derzeit an einem neuen Konzept fürs Anwohnerparken in der ganzen Stadt. Derzeit werden 30 Euro pro Jahr fällig für einen Anwohnerparkausweis. Doch seit Oktober 2020 haben die Städte mehr Gestaltungsmöglichkeiten, die Obergrenze von 30 Euro gilt nicht mehr. Christian Schön spricht von einer geplanten „moderaten Erhöhung“ der Kosten für den Anwohnerparkausweis.

Die Neugestaltung des Anwohnerparkens sei aufwändig und werde noch etwas dauern. Schließlich solle es auch gerichtsfest sein und nicht wie in Freiburg vom Bundesverwaltungsgericht kassiert werden. Das Gericht hatte im Juni 2023 den Stufentarif und die soziale Komponente beim Freiburger Modell bemängelt - nicht jedoch eine „Regelgebühr“ in Höhe von 360 Euro. Die Höhe hielt das Gericht für zulässig.

Noch bis Dienstag, 6. Februar 2024, können Bürgerinnen und Bürger per E-Mail Anmerkungen, Hinweise, Kritik an das Planungsteam weitergeben. Mail an umsteigern@dortmund.de. Die Planungen zum RS 1 und zum Anwohnerparken in der Chemnitzer Straße sollen bald online sein. Zu finden auf dem Stadtportal dortmund.de, unter Themen „Mobilität und Verkehr“.

