Die Queen in Dortmund: Elizabeth II. wird vom damaligen Bürgermeister Günter Samtlebe empfangen.

Queen Elizabeth II. Die Queen in Dortmund: Als Tausende die Straßen säumten

Dortmund. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. geht eine Ära zu Ende. In über 70 Jahre auf dem Thron besuchte sie auch Dortmund. 1984 war sie zu Gast.

Es ist fast unvorstellbar, doch jetzt tatsächlich passiert: Queen Elizabeth II. ist mit 96 Jahren verstorben. In ihren 70 Jahren auf dem englischen Thron kam sie auch einige Male nach Deutschland, 1984 war sie zu Gast in Dortmund.

Die Queen in Dortmund: Besuch einer britischen Artillerie-Einheit

Vor 38 Jahren schaute die Queen in Dortmund vorbei. Zu Besuch war sie am 23. Mai 1984 bei den dort stationierten britischen Soldaten. Als Ehren-Oberst warf sie einen Blick auf „ihre“ Garnison und wurde auf dem Gelände der Nappier Barracks in Brackel mit einer Militärparade empfangen. 10.000 Menschen säumten die Straßen und versuchten einen Blick auf ihre Majestät zu erhaschen. Rund zwei Tage blieb die Monarchin auf dem Truppengelände und inspizierte dort das Geschehen.

Truppenbesuch der Queen: Als Ehren-Oberst hatte die Queen in den Nappier Barracks in Dortmund-Brackel einen Blick auf ihre Soldaten geworfen. Foto: Bodo Goeke / WR

Bis 1995 blieben die Briten in den Napier Barracks stationiert. Seitdem wird die Fläche als Trainingsgelände für den BVB und als Golfplatz für den Royal St. Barbara’s Dortmund Golf Club genutzt.

Ein Dortmunder Golfplatz im Zeichen der Majestät

Letzterer durfte sich auch über eine Begutachtung durch die Queen freuen. Damals noch auf dem Truppengelände gelegen, hieß der Golfclub zu Zeiten des Besuchs noch Royal Artillery and Dortmund Garrison Golf Club. Laut Aufzeichnungen des Golf Clubs sprach die Queen von einem „wonderful golf course“ und feierte dort zum Abschluss ihres Besuchs in Dortmund eine Garten-Party mit einem gewohnten Tässchen Tee.

1995 wurde der Golf Club in den Royal Saint Barbara’s Golf Club umbenannt und von den Briten übergeben. Der Golf Club erinnert auf seiner Webseite an den Besuch der Queen 1984.

Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Dortmund

Der Stadt Dortmund und dem damaligen Bürgermeister Günter Samtlebe wurde ebenfalls eine besondere Ehre zu Teil. Während ihres Besuchs trug sich Queen Elizabeth II. in das Goldene Buch der Stadt Dortmund ein. Ganz schlicht hatte sie ihren Namen mit einem Füller aufs Papier geschrieben. Seither trugen sich viele weitere bekannte Persönlichkeiten in das Buch ein. Kaum einer wird aber wohl eine ähnliche Strahlkraft erreichen wie die britische Königin.

