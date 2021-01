Zwei Motorräder aus einer Garage in Voerde-Mehrum gestohlen

Voerde. Bei den in Voerde-Mehrum gestohlenen Motorrädern handelt es sich um eine orangefarbene KTM SX 125 sowie um eine grüne Kawasaki KX 85.

Diebe haben in der Zeit zwischen Montag, 4. Januar, 15 Uhr, und Montag, 11. Januar, 18 Uhr, am Geestweg in Mehrum zwei Motorräder aus einer Garage gestohlen. Bei den Maschinen handelt es sich um eine orangefarbene KTM SX 125 sowie um eine grüne Kawasaki KX 85. An den Maschinen waren unterhalb des Lenkers sogenannte Startnummern befestigt (KTM-Nummer 93 und bei der Kawasaki die Nummer 114).





Die Polizei in Voerde bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02855 / 9638-0.