Hünxe. Bevölkerungsverluste in Bruckhausen, Krudenburg, Gartrop-Bühl. Bei den über 65- bis über 75-Jährigen zeichnet sich leichte Tendenz zum Wegzug an.

Der Bedarf von Wohnbauflächen hängt maßgeblich von der Bevölkerungszahl einer Gemeinde ab. Die Fragen ob und wie stark eine Gemeinde mit Wachstum oder Schrumpfung konfrontiert ist und welche Zielgruppen durch das Wohnraumangebot in Zukunft angesprochen werden sollen, können nur beantwortet werden, wenn die demografische Entwicklung vor Ort bekannt ist.

Im Folgenden werden daher die wichtigsten Informationen zur Struktur und Entwicklung der Bevölkerung in der Gemeinde Hünxe vorgestellt. Dabei wurde auf die statistischen Daten des Landesbetriebes IT.NRW zurückgegriffen.

Bevölkerungsentwicklung: Nach aktuellen Zahlen wohnen 13.698 Personen mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Hünxe (Stichtag: 1.1.2020). Im Vergleich zum Jahr 2000 ist der Bevölkerungsstand somit nahezu konstant geblieben. Die Jahre 2000 bis 2005 waren durch eine Wachstumsphase gekennzeichnet mit dem kommunalen Höchstwert von 13.831 Personen.

Bevölkerung wuchs im Rahmen der internationalen Migration nach Deutschland

Dem schloss sich eine Schrumpfungsphase an, die bis in das Jahr 2015 andauerte und an deren Ende etwa 13.500 Personen in der Gemeinde wohnten. Im Rahmen der internationalen Migration nach Deutschland im Jahr 2015 stieg der Bevölkerungsstand sprungartig auf 13.771 an, sank im Folgejahr jedoch wieder auf 13.617 und blieb anschließend nahezu konstant.

Bevölkerungsentwicklung in den Ortsteilen: Ein Blick in die kommunale Statistik verrät, dass innerhalb der Gemeinde die Bevölkerungsentwicklung seit 2000 nicht einheitlich verlief. Während in Hünxe und Drevenack die Bevölkerung jeweils um etwa sieben Prozentpunkte anwuchs, sind im gleichen Zeitraumdeutliche Bevölkerungsverluste von bis zu zehn Prozent in Bruckhausen, Krudenburg und Gartrop-Bühl zu verzeichnen. Die Bevölkerungsentwicklung in Bucholtwelmen war zwischen 2000 und 2017 konstant.

Somit wurden die Bevölkerungszugewinne von Hünxe und Drevenack durch die negative Bevölkerungsentwicklung der anderen Ortsteile ausgeglichen. Grund für das Bevölkerungswachstum in den beiden Ortsteilen war die Entwicklung neuer Wohngebiete in Drevenack (Bebauungsplan „Fasanenweg“) und Hünxe (Bebauungsplan „Mühlenwinkel“). Dahingegen wurde im Ankerort Bruckhausen seit den 1970er Jahren kein größeres Baugebiet mehr entwickelt.

Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen: Die Gemeinde Hünxe weist bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung seit 2000 stets einen negativen Saldo auf. Das bedeutet, dass die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Neugeborenen in allen Jahren des Betrachtungszeitraums übersteigt. Die konstante Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde ist somit nicht auf geburtenstarke Jahrgänge, sondern auf Wanderungsgewinne zurückzuführen. Bis auf drei Jahre überstieg die Zahl der der Zugezogenen die Zahl der Fortgezogenen.

Entwicklung der Altersklassen: Bei dieser Betrachtung lässt sich der demografische Wandel in der Gemeinde deutlich ablesen. Der Anteil der Alterskohorten der 50- bis unter 65-Jährigen, 65- bis unter 75-Jährigen und der über 75-Jährigen nimmt seit 1980 stetig zu und hat sich seitdem verdoppelt. Seit 2017 sind über 50 Prozent der Bevölkerung und somit jede zweite in Hünxe lebende Person 50 Jahre und älter.

Weniger jüngere Altersgruppen als im Kreis- und Landesdurchschnitt

Umgekehrt drückt sich der demografische Wandel in einem rückläufigen Anteil der jüngeren Bevölkerungsgruppen aus. Seit 1990 verringert sich der Anteil der unter Sechsjährigen, nimmt jedoch in den letzten Jahren aufgrund von geburtenstarken Jahrgängen wieder zu. Dahingegen verringert sich der Anteil der Sechs- bis unter 18-Jährigen und der 18- bis unter 30-Jährigen auch in den letzten Jahren. Gesellschaftliche Alterungsprozesse in der Gemeinde Hünxe sind bereits weit fortgeschritten. Der Anteil aller jüngeren Altersgruppen liegt in Hünxe niedriger als im Kreis- und Landesdurchschnitt. Dahingegen liegen die Anteile der älteren Alterskohorten in Hünxe vergleichsweise höher.

Wanderung nach Altersklassen: Die Entwicklung der Wanderungen nach Altersklassen zeigt, dass in den letzten Jahren speziell ein Zuzug junger Familien nach Hünxe erfolgte. Für die Altersgruppe der 65- bis unter 75-Jährigen sowie der über 75-Jährigen zeichnet sich insgesamt eine leichte Tendenz zum Wegzug aus der Gemeinde an. Dies kann ein Anzeichen für fehlende adäquate Wohnangebote und Betreuungsplätze in der Gemeinde sein, weshalb auf Angebote in näherer Umgebung ausgewichen werden muss.

Die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Hünxe (Stichtag 1.1.2020) verteilt sich wie folgt: Hünxe 5113, Bruckhausen 3919, Drevenack 3254, Gartrop-Bühl 643, Bucholtwelmen 466, Krudenburg 303, Gesamt: 13.698.