Zeche Lohberg: Schnell ist man wieder in Gedanken unter Tage

Dinslaken Mit ein wenig Wehmut erinnern sich ehemalige Bergleute an die Schließung der Zeche in Dinslaken-Lohberg am 31. Dezember 2005.

Dinslaken. "Schicht im Schacht" hieß es vor zwei Jahren. Damals wurden die letzten Bergwerke geschlossen. Die Zeche in Lohberg ereilte dieses Schicksal schon vor 15 Jahren, am 31. Dezember 2005. Im ersten Teil unseres Rückblickes erinnerten sich Bergleute und wurden die Anfänge kurz und knapp skizziert. Im zweiten Teil geht es unter anderem um die Solidarität unter den Bergleuten.

Junge Türken wurden angeworben

Vieles hat das Bergwerk in Lohberg erlebt und überlebt: den Ersten Weltkrieg, die Märzunruhen und den Ruhrkampf sowie 1923 die Belagerung von belgischen Besatzungstruppen wegen Rückständen in den Reparationsleistungen. Es kommt erneut zu Widerständen, das Werk wird für zwei Monate stillgelegt. Zweiter Weltkrieg, Lohberg hat viele Tote zu beklagen beim Angriff im Januar 1945. 1955 und 1956 sind Jahre für Lohberg mit den höchsten Unfallzahlen aller Zechen. 1962 kommen die ersten türkischen Belegschaftsmitglieder nach Lohberg. In den Folgejahren werden immer mehr junge Türken angeworben, meist kaum den Kinderschuhen entwachsen, wie auch Kemal Inan.

Als Pimpf im Magazin

Allein kamen sie in Lohberg an, wurden teilweise im Pestalozzidorf bei Gasteltern untergebracht. „Man versprach uns, dass wir hier alle Möglichkeiten hätten, zur Schule zu gehen, um uns weiterbilden zu können. Doch wir mussten darum kämpfen“, erzählt Kemal Inan. Er ist seinen Weg gegangen. „Ich bereue nichts“, sagt er heute. „Ich bin stolz darauf, ein Bergmann gewesen zu sein, und es packt mich ein wenig Wehmut, wenn ich dort am ehemaligen Zechengelände vorbeikomme.“

Aber neben Wehmut sei auch Stolz in ihm. „Ich bin stolz darauf, dass wir es in Deutschland immer wieder schaffen weiterzugehen, etwas neu zu erschaffen. Ich bin stolz auf mein Land.“ Er könne sich gut daran erinnern, wie er als Pimpf am Magazin stand, so stolz auf sich, weil er am zweiten Tag seiner Lehre seine Schuhgröße bereits auf Deutsch sagen konnte. 23 Jahre später war er Bergbauingenieur und später Leiter der Markscheiderei, die zuständig war für die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung bergbaubezogener Geoinformationen.

Unter Tage gab es nur Kameraden

„Es spielte keine Rolle im Bergbau, welcher Nationalität man war“, weiß Silvo Magerl zu erzählen. „Unter Tage gab es keine Ausländer, da gab es nur Kameraden, auf die man sich verlassen musste, die zusammenhielten.“ Zu gefährlich war die Arbeit unter Tage, um sich Streitereien oder gar Rassismus zu leisten. Einer seiner besten Kameraden war Halil Us, der Steiger habe ihm, als er noch ein junger Bergingenieur, frisch von der Schule kommend war, zur Seite gestanden. „Leider ist Halil viel zu früh gestorben“, so Magerl.

Auch der Bergingenieur wurde, als die Stilllegung beschlossen war, zur Zeche Lippe verlegt. „Ich trage die Zeche immer noch in meinem Herzen, das spüre ich vor allem, wenn ich Interessierte über das Gelände führe und ihnen von der Geschichte des Bergwerks erzähle.“ Vor allem, wenn sich seiner Führung andere Bergleute anschließen oder deren Kinder. Dann sei man schnell wieder in Gedanken unter Tage, erlebe noch einmal die Zeit vor der Zechenschließung.

Die Rückendeckung für den Bergbau schwand

Doch trotz aller Kameradschaft, trotz der Millionen Tonnen Kohleförderung und der Zusammenlegung der beiden Bergwerke Lohberg und Osterfeld, trotz aller Bemühungen der Bergleute, die Chancen standen schlecht, die Rückendeckung in der Politik und in der Bevölkerung schwand immer mehr. Am 13. September 2003 wurde die Stilllegung des Bergwerks Lohberg/Osterfeld beschlossen. Ursprünglich sollte die Förderung noch bis 2007 gehen, doch das Aus kam bereits zum 30. Dezember 2005. Mit Ablauf der Nachtschicht wurde die Kohleförderung offiziell eingestellt.

Ein Fehler, findet noch heute Peter Psiuk. „Lohberg war wohl zu teuer“, mutmaßt Psiuk. Zu viel Grubengas hätte es im Berg gegeben und durch die vielen Abschaltungen sei der Abbau, sei die Kohle zu teuer geworden. Manchmal, sagt er, fände er es befremdlich, heute durch Lohberg zu gehen. „Ich tue mich auch schwer, durch den Bergpark zu spazieren, es ist irgendwie anders geworden im Stadtteil ohne Kumpel, ohne Zeche.“

Lohberg hat sich seit der Schließung verändert

Ja, der Stadtteil hat sich verändert. Seit am 30. Juni 2006 die letzten Bergleute eingefahren sind, um die Wasserhaltungspumpen abzuschalten, hat sich viel getan. 2010 haben die Rückbauarbeiten begonnen, 2012 wurde die Schaffung des Energie-Plus-Standortes beschlossen, 2014 bereits der Bergpark eröffnet, die Fördermaschinenhäuser und die Schachthalle von Schacht II wurden zurück gebaut, 2015 der Lohberg-Corso eröffnet, 2016 folgte so nach und nach die Bebauung des Wohnclusters und 2017 gab es den ersten großen Ankermieter am ehemaligen Zechenstandort, dem bis heute weitere folgten. Heute ist das Wohngebiet so gut wie komplett erschlossen, die Gewerbeflächen sind vermietet, lediglich bei den historischen Bestandsgebäuden gibt es noch Leerräume. Die Caritas wird in der Lohn- und Lichthalle eine Pflegeschule einrichten, neues Leben soll in die Zechenwerkstatt einziehen. Und das Grubengas wird heute von den Stadtwerken genutzt.