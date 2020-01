Dinslaken. Berra Eren ist das erste Baby des Jahres in Dinslaken: Die Kleine kam um 3.45 Uhr an Neujahr im St. Vinzenz-Hospital auf die Welt.

Willkommen Berra! Das erste Dinslakener Baby des Jahres 2020

Willkommen auf der Welt, kleine Berra! Die süße Maus ist das erste Baby des neuen Jahres, das in Dinslaken auf die Welt kam. Um 3.45 Uhr erblickte das Mädchen das Licht der Welt im St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken - mit 53 Zentimetern Größe und 4220 Gramm Gewicht. Mama Hilal Eren aus Duisburg und Berra sind wohlauf.

Zweites Neujahrsbaby Malina folgte um 9 Uhr

Berra war nicht das einzige Baby, das am 1. Januar 2020 in Dinslaken zur Welt kam: Um 9 Uhr wurde – ebenfalls im Vinzenz-Hospital – Malina geboren. Sogar eine dritte Geburt am Neujahrstag war im Bereich des Möglichen, so die Auskunft des Krankenhauses - bis Redaktionsschluss gab es aber noch keine Bestätigung. (aha)