Tiefrote Weihnachtssterne schmücken die Stufen hinauf in den großen Saal des Museums Voswinckelshof. Es duftet nach frisch aufgesetztem Kaffee, gemischt mit Tannengrün. Ein Hauch von Weihnachten. Obwohl noch nicht offiziell eröffnet, tummeln sich schon viele Besucher an den Ständen der Kunsthandwerker.

Daran sehe man, dass dieser kleine feine Weihnachtsmarkt im Museum nicht mehr wegzudenken wäre aus der Stadt, so Bürgermeister Michael Heidinger. Hier gebe es nichts von der Stange, sondern liebevoll selbst gestaltete kleine Kunstwerke. Sein Dank geht an alle Aussteller, 31 an der Zahl, und natürlich an die Besucher, die Jahr für Jahr treu den Markt besuchen.

Lässt man seinen Blick über die üppig gefüllten Tische mit den weihnachtlichen Dekorationen schweifen, so muss man dem Bürgermeister Recht geben. Dort stehen, unter einem Tannenbaum, Wichtel aus Baumstämmen mit Filzmütze, weißem Bart und Haaren aus Tannengrün, einfach zum Liebhaben.

Die Kunsthandwerke sind liebevoll selbst gestaltet. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

An anderer Stelle die Kreuzstickerei mit einer Gesangsgruppe aus dem Zeitalter von Charles Dickens. Sie scheint seiner Weihnachtsgeschichte „A Christmas Carol“ entsprungen zu sein. Selbst gestickt von Anneliese Hakes. „Hier ist nichts vorgezeichnet, alles ist ausgerechnet, jeder Stich“, erzählt sie. Eine Vorlage gebe es schon, natürlich, etwas größer als Millimeterpapier, für jede Farbe sei ein anders Symbol darauf und die müssen schließlich abgezählt werden, fünf rote, drei weiße, zwei grüne zum Beispiel. Mit der jeweiligen Farbe wird der Kreuzstich schließlich aufgebracht und immer weiter, bis die Figuren Form annehmen.

Eine lange Arbeit, gut und gerne 50 Stunden sitzt Anneliese Hakes schon mal an solch einer Stickerei – vor dem Fernseher. „Ich habe schon immer gerne Handarbeiten gemacht, schon als Kind habe ich damit angefangen und es macht mir noch heute Spaß“, sagt sie. Das muss es wohl auch. Seit rund sechs Jahren stellt sie ihre Schätze nun im Museum Voswinckelshof vor.

Winterlandschaften, Herbstwälder, Bauernhäuser inmitten einer Weidelandschaft und Blumen warten am Nebentisch auf Liebhaber, Scherenschnitte und Fensterbilder mit dem Nikolaus als Hauptmotiv an anderer Stelle. Auch Elisabeth Zobel-Bernds mit ihrer Blaudruckkunst ist wieder dabei und gibt gerne Tipps zur Herstellung von Handtüchern und Deckchen mit der alten Druckkunst.

Fundstücke aus Stein und Treibhölzern sind im Dachgeschoss zu bewundern. Gefunden werden sie von der Künstlerin Margret Prues in Götterswickerhamm, auch die Treibhölzer liegen dort am Ufer des Rheines herum und warten auf eine Wiederverwertung anderer Art. Als Kunstobjekte hinter Glas kommen sie daher, mal als Katzenfreunde, mal als Segelboot, immer mit einem passenden Spruch versehen: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“

Ingrid Gärtners (v.l.) und Gudrun Dümmen betrachten Kunsthandwerksarbeiten am Stand von Anneliese Hakes. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Ob handgearbeitete Teddybären mit und ohne Spieluhr im Inneren, ob Tiffany-Arbeiten oder kleine Holzschnitzereien für jeden ist etwas dabei. Und wer noch nach dem passenden Adventskranz sucht, wird ebenfalls bei den Hobbykünstlern fündig. Naturbelassen mit Rehen, Hirschen und Zapfen.

