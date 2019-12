Dinslaken/Hünxe/Voerde. Wer an den Weihnachtsfeiertagen frische Brötchen in Dinslaken, Hünxe, Voerde besorgen will, hat es schwer. Wir zeigen, wo es dennoch möglich ist.

Weihnachten: Wo es Brötchen in Dinslaken, Hünxe, Voerde gibt

Wer zum Weihnachtsfrühstück frische Brötchen essen möchte, dürfte es schwer haben. Zwar können Bäckereien am 1. Weihnachtstag für maximal fünf Stunden öffnen, allerdings haben viele Filialen bereits angekündigt, dass sie über die Feiertage geschlossen bleiben. Schließlich sind die Backstuben am 2. Weihnachtstag ohnehin dicht, da bei zwei zusammenhängenden Feiertagen nur der erste verkaufsoffen ist. So will es das nordrhein-westfälische Ladenöffnungsgesetz. Wie ist die Situation in Dinslaken, Hünxe und Voerde? Die NRZ hat sich bei den Bäckereien umgehört.

So öffnen die Bäckereien in Dinslaken an Weihnachten

Bäckerei Schollin: Insgesamt elf Schollin-Filialen gibt es in Dinslaken. Was die Öffnungszeiten an den Feiertagen angeht, sind sich die Filialen (fast einig). Das Wichtigste zuerst: Bei Schollin gibt es am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag keine frischen Brötchen. All diejenigen, die auch an Weihnachten nur schwer auf Brötchen verzichten können, haben an Heiligabend bis 13 Uhr die Chance dazu. Einzig die Öffnungszeiten der Bäckerein an der Neustraße (schließt erst um 14 Uhr) und an der Dorfstraße (schließt um 12 Uhr) weichen leicht ab.

Bäckerei Bienemann: Auch die acht Filialen der Bäckerei Bienemann bleiben am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag komplett dicht. Die Backshops schließen Heiligabend ab 13 Uhr, einzig die vier Filialen, die in Edeka-Märkten untergebracht sind, haben eine Stunde länger geöffnet.

Bäckerei Ernstning: Die regulären Filialen der Bäckerei Ernstning haben an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Es gibt aber gute Nachrichten für all diejenigen, die einfach nicht auf frische Brötchen verzichten können: Die Betriebe mit Café haben am 1. Weihnachtsfeiertag geöffnet, die Filiale am Neutorplatz sogar am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Die genauen Öffnungszeiten stehen noch nicht abschließend fest.

Backwerk: Deutschland erste SB-Bäckerei hat seit geraumer Zeit eine Filiale an der Dinslakener Neustraße. Brötchen gibt es hier am 24. Dezember bis 14 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt das Geschäft indes geschlossen.

Kamps : „Wir sind zu denselben Öffnungszeiten für unsere Kunden da, wie der Real-Markt“, heißt es auf Anfrage. Heiligabend wird es bei Kamps also bis 16 Uhr frische Brötchen geben. Weiter geht es am 27. Dezember.

Kornbäcker: Das Team des Kornbäckers wird seine Kunden Heiligabend bis 13.30 mit Brötchen versorgen. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt das Geschäft geschlossen.

Bäckerei Brinker: Ähnlich wie die anderen Bäckereien, bleibt auch die Filiale der Bäckerei Brinker am Neutorplatz ab Dienstagmittag (24.12.) geschlossen. Am 27. Dezember läuft der Betrieb dann wieder wie gewohnt an.

So öffnen die Bäckereien in Voerde an Weihnachten

Bäckerei Schollin: Insgesamt vier Schollin-Filialen gibt es in Voerde. Was die Öffnungszeiten an den Feiertagen angeht, sind sich die Filialen (fast einig). Das Wichtigste zuerst: Bei Schollin gibt es am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag keine frischen Brötchen. All diejenigen, die auch an Weihnachten nur schwer auf Brötchen verzichten können, haben an Heiligabend bis 13 Uhr die Chance dazu. Einzig die Öffnungszeiten der Bäckerein an der Bahnhofstraße(schließt erst um 14 Uhr) und an der Dinslakener Straße (schließt um 12 Uhr) weichen leicht ab.

Bäckerei Bienemann: Auch die Filiale der Bäckerei Bienemann an der Friedrichsfelder Straße in Voerde bleib am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag komplett dicht. Der Backshop schließt Heiligabend ab 13 Uhr.

Bäckerei Ernstning: Gute Nachrichten für all diejenigen, die auch am 1. Weihnachtsfeiertag nicht auf frische Brötchen verzichten können: Die Ernstning-Betriebe mit Café haben am 1. Weihnachtsfeiertag geöffnet. Und damit ist auch die Filiale am Rathausplatz geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten stehen noch nicht abschließend fest.

Bäckerei Simon: Die Bäckerei Simon ist in Voerde mit fünf Filialen vertreten. Die drei „regulären“ Filialen haben Heiligabend bis 13 Uhr geöffnet – an den Weihnachtsfeiertagen bleiben die Bäckereien indes geschlossen. Aber: Die Kaffeehäuser an der Bahnhofstraße und an der Bahnhofstraße haben am 2. Weihnachtsfeiertag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Dann bieten die Häuser den Kunden ein Weihnachtsbuffet an.

Bäckerei Büsch: Die Filiale der Bäckerei Büsch im Marktkauf Voerde hat an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleibt der Marktkauf – und damit auch die die Bäckerei – geschlossen.

Schlesische Landbäckerei: Die Schlesische Landbäckerei Mandrella am Zunftweg wird an Heiligabend bis 12 Uhr geöffnet haben. Danach bleibt der Laden für zwei Tage geschlossen.

So öffnen die Bäckereien in Hünxe an Weihnachten

Bäckerei Schollin: Zwei Schollin-Filialen gibt es in Hünxe. Was die Öffnungszeiten an den Feiertagen angeht, sind sich die Filialen (fast einig). Das Wichtigste zuerst: Bei Schollin gibt es am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag keine frischen Brötchen. All diejenigen, die auch an Weihnachten nur schwer auf Brötchen verzichten können, haben dazu in der Filiale an der Dorstener Straße an Heiligabend bis 12 Uhr die Gelegenheit. Im Edeka auf dem Danziger Platz gibt’s noch zwei Stunden länger Schollin-Brötchen.

Bäckerei Ernstning: Die Filiale im Rewe am Marktplatz schließt an Heiligabend um 14 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt Ernstnings – wie auch Rewe – geschlossen. Am 27. Dezember geht dann alles wieder seinen gewohnten Gang.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de