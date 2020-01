Dinslaken. Zuerst Grüne, dann BNP, jetzt CDU: So begründet der ehemalige Fraktionsvorsitzende der BNP seinen Wechsel zu den Christdemokraten.

Wechsel im Dinslakener Stadtrat: Thomas Koch geht zur CDU

Zwei Wochen, nachdem sich die BNP-Fraktion aufgelöst hat, hat der frühere Fraktionsvorsitzende der Bewegung für nachhaltige Politik eine neue politische Heimat gefunden: Ratsherr Thomas Koch wechselt in die CDU-Fraktion.

Damit wächst die christdemokratische Fraktion auf 14 Ratsmitglieder an. Heinz Wansing, Vorsitzender der CDU-Fraktion, freut sich über den Neuzugang: „Mit Thomas Koch wechselt nun ein ausgewiesener Sozial- und Finanzexperte in unsere Fraktion. Wir freuen uns sehr über die zusätzliche Kompetenz im Team. Wir haben die Zusammenarbeit mit ihm in den letzten Jahren sehr geschätzt. Thomas Koch passt fachlich wie menschlich zur CDU-Fraktion.“

Rainer Hagenkötter, Vorsitzender der CDU Dinslaken, ergänzt: „Die CDU empfängt Thomas Koch mit offenen Armen. Wir wollen seine Kompetenzen nicht nur für die Fraktionsarbeit nutzen, sondern auch für die Parteiarbeit und die anstehenden Kommunalwahlen. Als gläubiger Christ und Mitarbeiter der evangelischen Kirche passt Thomas Koch ideal zur CDU. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Während Malte Kemmerling, der zweite Mann der früheren BNP-Fraktion, sich vor der Kommunalwahl auf keiner Parteiliste sieht, schloss Koch schon nach der Auflösung der BNP ein weiteres politisches Engagement nicht aus. „Von der CDU wurden in den letzten Jahren viele zukunftsorientierte Ideen in den Rat getragen. Probleme wie der Mangel an bezahlbaren Wohnraum oder die prekäre Haushaltssituationen wurden offen angesprochen und mit Anträgen in Angriff genommen. Auch die Initiative zum Feierabendmarkt oder die Förderung von Startups haben mir imponiert,“ so begründet er den Wechsel. Die CDU blicke nach vorne und wolle gestalten. „Aus diesen Gründen habe ich mich für die CDU entschieden. Auch der Weg die parteilose Kandidatin Michaela Eislöffel mit den Grünen zu unterstützen, hat bei mir viel Sympathie geweckt. Ich freue mich auf den anstehenden Wahlkampf und den anstehenden Aufgaben und Herausforderungen.“

Thomas Koch ist 50 Jahre alt, von Beruf Diplom Sozial-Pädagoge und Mitglied im: Hauptausschuss, Finanzausschuss Sozialausschuss Betriebsausschuss. Er ist seit 2014 Mitglied des Rates der Stadt Dinslaken, zunächst als Teil der Grünen-Fraktion. 2016 verließ er gemeinsam mit Kemmerling die Grünen und gründete die BNP.

Die Verteilung im Dinslakener Rat: SPD: 19 Sitze; CDU: 14 Sitze; UBV: 4 Sitze; Die Linke: 3 Sitze; Bündnis90/Die Grünen: 2 Sitze. Die Offensive Dinslaken, die Alternative Wählergemeinschaft (AWG) und „LIMIT. Die Liberale Mitte“ sind mit jeweils einem Mandatsträger im Stadtrat. Malte Kemmerling gehört dem Rat als parteiloser Einzelvertreter an.