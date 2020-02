Vorwürfe von sehbehindertem Politiker: So reagiert Dinslaken

Keine barrierefreien Unterlagen für behinderte Ausschussmitglieder – diesen Vorwurf der Linken will die Stadtverwaltung Dinslaken nicht auf sich sitzen lassen. Wie berichtet hatte Dieter Holthaus, stark sehbehinderter ehemaliger Behindertenbeauftragter der Stadt und jetziger sachkundiger Bürger für die Linken, am Montag den Bauausschuss unter Protest verlassen. Der Vorwurf: Die Stadt stelle ihm seit etwa einem dreiviertel Jahr keine barrierefreien Sitzungsunterlagen zur Verfügung. Somit könne er sich - anders als andere Ausschussmitglieder, die die Unterlagen mit Vorlauf bekommen – nicht auf die Sitzungen vorbereiten.

Stadt: Die Homepage wird umgestellt

Barrierefreie Unterlagen im gesetzlich vorgeschriebenen Standard könnten erst nach der Umstellung von Ratsinformationssystem und Homepage versendet werden, kommentierte nun die Stadt. Das habe die Stadtverwaltung bereits in der letzten Ratssitzung als Antwort auf einen entsprechenden Antrag der Linken ausgeführt. Mit der Umstellung sei im Dezember bereits begonnen worden, sie sei aber zum Jahresbeginn 2020 noch nicht abgeschlossen gewesen. „Für die Übergangszeit wurde zugesagt, dass für Menschen mit Behinderungen auf Anfrage individuelle Lösungen gefunden werden können, die es ihnen gestatten, ihre politische Teilhabe in Rat und Ausschüssen ausüben zu können“, so die Stadt. Diese Zusage habe Bürgermeister Dr. Michael Heidinger sowohl in der Ratssitzung als auch Dieter Holthaus persönlich gegeben.

Daraufhin hätten Dieter Holthaus, die Computerspezialisten der Stadt und die Behindertenbeauftragte gemeinsam eine Interimslösung erarbeitet. Dieser habe Dieter Holthaus „für eine begrenzte Übergangszeit“ auch schriftlich zugestimmt. Danach werde ihm während der entsprechenden Sitzung ein Laptop mit Lupenfunktion zur Verfügung gestellt, der alle erforderlichen Sitzungsunterlagen einschließlich der in der Sitzung verwendeten Präsentationen enthalte.

Laptop sei installiert gewesen

Dieser Laptop sei zur Sitzung des Bauausschusses auch installiert gewesen. Wie die städtische Pressestelle erläutert, erhalten Stadtverordneten und die Fraktionsgeschäftsstellen fristgerecht zwei Wochen vor Sitzungstermin einen elektronischen Hinweis auf Tagesordnung und Sitzungsunterlagen, die sie dann auf den heimischen Rechner laden können. Für den Fall, dass Dieter Holthaus an seinem heimischen Rechner keine Möglichkeit haben sollte, die Sitzungsunterlagen zu bearbeiten, werde das städtische IT-Team „selbstverständlich mit ihm gemeinsam nach einer gangbaren individuellen Übergangslösung suchen“.