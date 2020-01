Hünxe. Die SPD Hünxe stellt Volker Marquard als Bürgermeisterkandidaten für die Wahl auf. Er tritt gegen den parteilosen Amtsinhaber Dirk Buschmann an.

Volker Marquard (SPD) will Bürgermeister in Hünxe werden

Die Hünxer SPD geht mit Volker Marquard als Bewerber in das Rennen um die Bürgermeisterwahl am 13. September!

Bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag Abend in der Gaststätte Alt Peddenberg in Hünxe-Drevenack stellte Hünxes SPD-Chef Jan Scholte-Reh den 63-jährigen Marquard, von 2013 bis 2016 selbst SPD-Vorsitzender, als Bürgermeisterkandidaten vor. Bei einer Wahl wolle er als erstes die Grundsteuer B auf den alten Satz zurückbringen, versprach Marquard den anwesenden Mitgliedern. Der Vorstand hat Marquard empfohlen, es hatten sich drei Kandidaten zur Wahl gestellt. (P.N.)

Ausführlicher Bericht folgt