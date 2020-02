Voerderin macht mit Hundetagesstätte ihren Lebenstraum wahr

Das nennt man mal eine Begrüßung: Kaum öffnet sich die Tür zum Kaminzimmer, sieht sich der zweibeinige Besuch auch schon von einer tierischen Rasselbande umringt. Insbesondere Gerda weiß des Menschen Herz im Nu zu erobern, aber auch unter ihren Artgenossen gilt sie als „Eisbrecherin“, wie ihr Frauchen Stefanie Drescher-Hertes später über sie erzählen wird. Die ausgeglichene ruhige Art der nicht einmal ein Jahr alten englischen Bassethündin wissen nicht nur die familieneigenen quirligen Chihuahuas zu schätzen, auch unter den vierbeinigen Tagesgästen sind solche, die gern Gerdas Nähe suchen, mit ihr spielen oder sich einfach mal anlehnen wollen.

Drei Bassets und fünf Chihuahuas zählen zur Familie

Seit November hat Stefanie Drescher-Hertes ihr Haus an der Frankfurter Straße in Möllen für kleine und mittelgroße Hunde geöffnet, deren Besitzer ihre Lieblinge betreut wissen wollen. Mit „Steffis Hundefarm“ – so heißt ihr Heim auf Zeit für Bello & Co. – hat sie sich einen Lebenstraum erfüllt. Die 49-Jährige ist mit Hunden aufgewachsen, hatte immer schon selbst welche: Aktuell sind dies neben Gerda noch eine mit 14 Jahren schon sehr betagte französische Bassethündin, ein französischer Basset und dazu noch fünf Chihuahuas. Mehrere Jahre lang hatte die gelernte Arzthelferin als Quereinsteigerin im Bioladen ihres Mannes Matthias Drescher am Scholtenhof mitgearbeitet, zuletzt als Leiterin. Nun widmet sie sich auch beruflich dem treuen Gefährten des Menschen.

Nach dem Toben draußen können sich die Vierbeiner an dem kleinen Kamin aufwärmen, den Stefanie Drescher-Hertes aufgestellt hat. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Bevor sie mit ihrer Hundefarm an der Frankfurter Straße unweit des stillgelegten Kraftwerks an den Start gehen konnte, galt es für sie, sich entsprechend für die neue Aufgabe zu qualifizieren. Die jahrelange persönliche Erfahrung alleine, die ihr selbstredend bei der neuen Tätigkeit zugute kommt, reichte dafür nicht aus. Stefanie Drescher-Hertes absolvierte, wie sie berichtet, einen Lehrgang mit anschließender Prüfung an der Hundefachakademie und zwei Praktika im Tierheim in Wesel und in Kamp-Lintfort. Dort habe sie die verschiedensten Hunde kennengelernt – auch solche, mit denen sie vorher nichts zu tun hatte.

Sie und ihr Mann Matthias haben das Erdgeschoss ihres Hauses für ihre tierischen Tagesgäste reserviert. In der Etage darüber befindet sich der Wohnbereich des Ehepaars und ihrer Hunde. Zehn vierbeinige Besucher darf Stefanie Drescher-Hertes im Moment aufnehmen. Ist ihr Mann, der gerade bei ihr das Praktikum macht, mit seiner Vorbereitung fertig, können nach den jetzigen baulichen Möglichkeiten maximal 14 Hunde zur Betreuung aufgenommen werden – sei es für einen halben (bis zu sechs Stunden) oder einen ganzen Tag. Die Dienste von „Steffis Hundefarm“ können montags bis freitags von 6.30 bis 19 Uhr in Anspruch genommen werden. Tanja Budar, die ihre Chihuahua-Hündin Kiara bei Stefanie Drescher-Hertes in Obhut gibt, schätzt die Betreuung, die wie die zu Hause sei. Und genau das möchte die Gastgeberin auch bieten, wie sie selbst sagt.

Draußen bietet sich viel Platz zum Austoben

Die Besucher auf vier Pfoten sollen bei ihrem Aufenthalt auf dem Bauernhof, den das Ehepaar Drescher vor etwa eineinhalb Jahren gekauft hat, nicht nur „Stubenhocker“ sein. Sie haben auch die Möglichkeit, sich auf einer der großen Auslaufflächen auszutoben. Dort finden die Vierbeiner etwa Hindernisse zum Überspringen oder einen Tunnel zum Verstecken. Jetzt im Winter können sich die Fellnasen dann vor dem kleinen Kamin aufwärmen. Auch Ankuscheln bei Hausdame Gerda auf einem der beiden kleinen Sofas ist möglich. Bassets seien sehr freundlich, nicht aufdringlich, hätten eine Engelsgeduld, sagt Stefanie Drescher-Hertes. „Sie lieben die ganze Welt, gehen Stress aus dem Weg. Schade, dass sie so aus dem Bewusstsein gekommen sind. Bassets sind ideale Familienhunde.“ An den Chihuahuas, die ihrer Meinung nach oft verkannt werden, schätzt sie, dass sie „sehr menschenbezogen sind“.

Draußen bieten sich den Gästen von „Steffis Hundefarm“ viele Möglichkeiten zum Spielen und Austoben. Foto: Stefanie Drescher-Hertes / PR

Im Sommer werden draußen auf die Besucher der Hundetagesstätte ein Planschbecken zum Abkühlen und Sonnenschirme zum Aufenthalt im Schatten warten. Sieben regelmäßige Gäste, von denen nicht alle täglich zu ihr kommen, hat Stefanie Drescher-Hertes inzwischen. „Es sind noch Kapazitäten frei.“ Und wenn es mal mit den eigenen Vierbeinern zu viele Hunde im Erdgeschoss sind, werden die tierischen Familienmitglieder nach oben in die Wohnung geschickt.

Sollte unter den Gästen ein schon betagteres Wesen sein, das einfach nur seine Ruhe haben möchte, würde Stefanie Drescher-Hertes es in einem separaten Raum mit Gleichgesinnten unterbringen. Überhaupt schaut sie, wie es mit den Besuchern untereinander am besten passt. Denn da dürften Hunde wohl nicht großartig anders als Menschen sein: Nicht alle können mit allen. Außer vielleicht Gerda und ihre Bassetverwandten...

>>Info: Kontakt

Wer sich für eine Betreuung seines Vierbeiners in „Steffis Hundefarm“ interessiert, kann sich bei Stefanie Drescher-Hertes unter 0176/21471614 oder per Mail an info@steffis-hundefarm-voerde.de melden. Informationen gibt es auch über www.facebook.com/steffis.hundefarm. Dort finden sich auch viele Videos. In Kürze freigeschaltet werden soll die Webseite www.steffis-hundefarm-voerde.de.