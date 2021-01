Voerder Supermarkt verschenkt 1300 FFP2-Masken

Andre Stepper (re.) hat sich in der Corona-Krise immer wieder Gedanken gemacht, wie er die Menschen in den Ortsteilen unterstützen kann. Nun verschenkt er FFP2-Masken.

Voerde Andre Stepper wurde schon einmal für sein Engagement in der Corona-Krise ausgezeichnet. Nun verschenkt er 1300 FFP2-Masken an Kunden.

Wenn sich am Dienstag Bundeskanzlerin und Länderchefs treffen, rechnet Andre Stepper, Inhaber der Edeka-Märkte in Friedrichsfeld und Spellen mit "verschärften Maßnahmen". Im Vorgriff auf eine bereits vielfach diskutierte FFP2-Masken-Pflicht hat Stepper 1300 solcher FFP2-Masken bestellt und wird sie von Montag, 18. Januar, an in seinen beiden Geschäften kostenlos an die Kunden ausgeben.

"Wir möchten uns in der schwierigen Lage nochmal für unsere Ortsteile engagieren"

"Wir möchten uns in der schwierigen Lage nochmal für unsere Ortsteile engagieren", so Andre Stepper. Der Edeka in Friedrichsfeld öffnet um 7 Uhr, das Geschäft in Spellen um 8 Uhr. Kunden, die eine Maske haben möchten, können sich an der Kasse melden. Der Supermarkt-Inhaber appelliert an die Bürger, sich solidarisch und vernünftig zu verhalten und nicht mehrmals eine Kasse zu passieren, um eine Maske mitzunehmen. "Möglichst viele Leute sollen eine Chance haben, eine Maske zu bekommen."

Toilettenpapier aus Albanien

Andre Stepper war als Auszeichnung für sein Engagement in der Corona-Krise im vergangenen Jahr . Er hat sich in der Corona-Krise immer wieder Gedanken gemacht, wie er die Menschen in den Ortsteilen unterstützen kann. Als Toilettenpapier knapp war, hat er etwawerden können.