Voerder Karnevalsverein: Mit viel Schwung in die tollen Tage

Es sei eine der schönsten Veranstaltungen in Voerde und über die Grenzen hinaus bekannt, schwärmen die neuen Vorsitzenden des Voerder Karnevalsvereins (VKV), Ralf Rieser und Martin Scholz. „Hier haben unsere Vorgänger eine fantastische Arbeit geleistet, ihnen gehört unser Dank. Auch für die jetzige Unterstützung“, sagt Ralf Rieser voller Anerkennung. Am Tulpensonntag, 23. Februar, 11.11 Uhr, sei es wieder so weit, die letzten Vorbereitungen sind in vollem Gange und alle fiebern dem Höhepunkt der Session entgegen.

Nun haben die Voerder Karnevalisten aber Jahr für Jahr Sorge, ob sie denn die Spenden für den nächsten Karnevalszug wieder zusammenbekommen. Bislang fanden sich zwar immer Sponsoren, die die Narren bei ihrem Tun unterstützten, doch warum nicht auch einmal gänzlich andere Wege gehen, um wenigstens schon einmal einen Grundstock zu sammeln. „Wenn nur jeder Besucher des Tulpensonntagszuges einen Euro oder wenigstens ein paar Cent spenden würde, wäre schon viel gewonnen“, meint Martin Scholz. Und so wird Ralf Rieser mit einem kleinen Karrenwagen, dem „Zugzaster“ den Zug anführen und darauf hoffen, dass die Kamelle-Sammler auch ihrerseits ein paar Cent in den Wagen werfen.

Besucher werden um „Zugzaster“ gebeten

Weitere Zugzaster-Sammler werden als Panzerknacker vorneweg mit Kescher und Sammelbüchse ausgerüstet auf Zasterfang gehen. „Es wird natürlich keiner gezwungen, Spenden einzuwerfen“, betont Ralf Rieser ausdrücklich. Auch einen VKV-Elferrat wird es in diesem Jahr wieder geben – mit einem eigenen Wagen natürlich. „Er ist voll besetzt mit dem Elferrat und seinen Gästen“, erzählt Rieser. Verjüngt hätten sich die Karnevalisten des VKV übrigens auch und sie seien weg von der Loveparade-Mentalität. „Wir verzeichnen ein vermehrtes Interesse der Jugendlichen an geselligem Karneval und an Tradition“, berichtet Martin Scholz. „Wir öffnen uns den Wünschen der Jungen und versuchen sie im Einklang mit unseren älteren Mitgliedern zu bringen.“ Denn man wolle niemanden ausgrenzen oder abschrecken. „Wir vergessen nicht, wer uns in all den Jahren unterstützt hat“, so Scholz. Das gelte sowohl für die langjährigen Mitglieder als auch für die Gastvereine aus der Region.

Während nach Bürgerprotesten die Musik bei anderen Karnevalszügen abgedreht wird, gibt’s in Voerde keinerlei Beschränkungen. „Bei uns gibt es ohnehin keine Techno-Musik, da passt das andere schon. Außerdem sprechen wir vorher die Musik ab und organisieren dementsprechend“, so Rieser. Lediglich das Glasverbot bleibt bestehen, das hätte sich in den vergangenen Jahren bestens bewährt.

Alte Zöpfe abschneiden, dennoch Traditionen bewahren, neue Wege beschreiten, das haben sich die beiden neuen Vorsitzenden für die Zukunft vorgenommen. Einen ersten Einblick konnte man beim Maskenball gewinnen. „Wir haben im Vorfeld Eindrücke bei unseren befreundeten Vereinen sammeln können, haben dort bemerkt, was gut ankommt, was nicht so gut, wo Bedarfe liegen und versucht, dieses beim Maskenball in Einklang zu bringen“, erklärt Ralf Rieser. „Das ist uns gelungen“, pflichtet Martin Scholz bei. Immer Sommer wolle man die Session Revue passieren lassen, das Feedback der Gäste einbeziehen, das der anderen Vereine. Konstruktive Kritik sei erwünscht.

Neuer Elferrat mit Männern und Frauen

Stolz sind beide Karnevalisten auch auf den neuen Elferrat, der sich aus rund 30 Leuten gebildet hat, davon zur Hälfte aus Frauen. „Es ist nicht zeitgemäß, Frauen im Elferrat auszuschließen“, sagt Ralf Rieser. Wenn man junge Leute für den Karneval begeistern wolle, dann müsse man auch die Familien einbeziehen, nur dann sei auch der Nachwuchs gesichert. Auch die Voerder Vereine sollen nicht vergessen werden, allen voran der MGV. „Uns verbindet eine Freundschaft“, erzählt Martin Scholz. Auch eine private zum Stadtprinzen, der natürlich auch dem Elferrat des VKV angehört. Helau, die tollen Tage können – so gut ausgerüstet – kommen.

Ein paar Tage vor dem Umzug, an Weiberfastnacht, wird bereits das Rathaus gestürmt. Frauen an die Macht, heißt es da. Aber auch hier gibt es kleine Änderungen: Bereits um 9.11 Uhr treffen sich die „Närrinnen“ zum Alt- und Jungweiberfrühstück im Café des Seniorenzentrums Carpe Diem, wo sie von den VKV-Männern bedient werden. Um 10.30 Uhr wird sich der Tross auf den Weg zum Rathaus machen.

Um 11.11 Uhr beginnt der Kampf um die Macht, die Bürgermeister Dirk Haarmann „bis aufs Blut“ verteidigen würde. „Es wird super werden“, verspricht Ralf Rieser. Auch das Stadtprinzenpaar des MGV Spellen wird sich am Sturm beteiligen. Am Nachmittag zieht der ganze Tross schließlich zur Party auf den Dinslakener Altmarkt. Für das Frühstücksbüffet wird ein Preis von 4 Euro veranschlagt.