Voerde: Täter setzen eine Seilbahn mit Fett außer Betrieb

Voerde. Polizei in Voerde sucht Zeugen, die auf dem Spielplatz an der Rheinstraße zwischen Freitag und Sonntag etwas beobachtet haben.

Mit schwarzem Fett haben unbekannte Täter die Sitze einer Seilbahn auf

einem öffentlichen Spielplatz an der Rheinstraße in Spellen in beschmiert. Die Täter suchten den Platz in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr,

heim. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben könnten, sich bei der Wache in Voerde zu melden. Sie ist unter der Rufnummer 02855/9638-0 zu erreichen.