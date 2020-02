Voerde: Regen an Tulpensonntag hatte Vorteile für Polizei

Der Tulpensonntagszug in Voerde verlief weitgehend friedlich - auch wegen des Regens, sagt die Polizei.

Aus polizeilicher Sicht hatte das schlechte Wetter am Tulpensonntag auch Vorteile: Der Voerder Karnevalszug verlief weitgehend friedlich, so die Kreispolizei.

Die Polizei musste eine Strafanzeige wegen Widerstandes, zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und drei Strafanzeigen wegen Beleidigung aufnehmen. Bei zwei Randalierern mussten Platzverweise ausgesprochen werden und zwei weitere Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Zusammenarbeit hat gut funktioniert

„Die Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen hat auch in diesem Jahr wieder gut funktioniert, auch wenn uns das Wetter fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Wir sind froh, dass der Tulpensonntagszug in Voerde so reibungslos verlaufen ist!“, lobt Polizeidirektor Wolfgang Tühl die gute und besonnene Zusammenarbeit aller Verantwortlichen.