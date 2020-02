Noch ist die Voerder Polizei an der Frankfurter Straße beheimatet.

Polizeiwache Voerde: Neue Polizeiwache geht wohl Frühjahr 2022 in Betrieb

Voerde. Die Polizei in Voerde zieht an die Friedrichsfelder Straße. Lokale Firma hat Zuschlag für die Errichtung des Neubaus in der Innenstadt erhalten.

Die Suche nach einem Investor, der auf einem Grundstück im Stadtgebiet ein bestehendes Gebäude für die Polizei umbaut oder einen Neubau realisiert, ist beendet. Die Voerder Polizei, die ihren Standort aktuell an der Frankfurter Straße hat, wird künftig auf einer Fläche an der Friedrichsfelder Straße beheimatet sein. Die Fertigstellung der neuen Wache, die von der Kreispolizeibehörde angemietet wird, soll für Ende 2021 vorgesehen sein. Einzelheiten werden am Mittwochnachmittag Landrat Dr. Ansgar Müller, Chef der Kreispolizeibehörde Wesel, und die Voerder Firma, die den Zuschlag erhalten hat, während einer Pressekonferenz bekannt geben.

Die Firma Rensing Bauprojekte GbR wird das künftige Polizeidienstgebäude an der Friedrichsfelder Straße bauen. 30 Polizistinnen und Polizisten werden voraussichtlich im Frühjahr 2022 die neuen Diensträume beziehen. Das Gebäude befinde sich in zentraler Lage und sei damit für die Bürgerinnen und Bürger gut erreichbar, wie die Kreispolizeibehörde am Vormittag mitteilte.

Am Mittwochnachmittag wird Landrat Dr. Ansgar Müller mit den Vertretern der ortsansässigen Firma, Wilhelm und Dominik Rensing, den Mietvertrag in der alten Wache an der Frankfurter Straße unterzeichnen. Mit dabei sein werden auch Bürgermeister Dirk Haarmann und der Leiter der Voerder Polizeiwache, Rainer Groß.