Andreas Hoppe liest in Voerde aus seinem neuen Buch.

Voerde. Der Tatort-Schauspieler und Naturschützer liest am 6. Februar im evangelischen Gemeindezentrum in Friedrichsfeld aus seinem neuen Buch.

Voerde: Ex-Tatort-Kommissar Hoppe liest zum Thema Wolf

Alle sprechen vom Wolf und das auch in Voerde. Auf Einladung von „Buch und Präsent“-Inhaberin Mila Becker liest der bekannte Schauspieler und Naturschützer Andreas Hoppe am Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Friedrichsfeld aus seinem neuen Buch „Die Hoffnung und der Wolf“.

Der Ex-Tatort-Kommissar Hoppe engagiert sich seit 2000 als Nabu-Wolfsbotschafter. Seit über 20 Jahren ist Hoppe fasziniert von Wölfen. Schon oft war ihnen auf der Spur: im Westen Amerikas, auf Vancouver Island, in Rumänien.

Er spielte Mario Kopper im Tatort

Schadet uns der Wolf? Ist die Angst vor ihm berechtigt? Oder sollen wir ihm in Deutschland wieder eine Heimat geben? Diesen und weiteren Fragen geht der Wolfsbotschafter in Gesprächen, auch mit einem Wolfsforscher, einem Schäfer und einer Geoökologin nach.

Hoppe ist bekannt aus Film und Fernsehen. 22 Jahre lang verkörperte er den Kommissar Mario Kopper mit sizilianischen Wurzeln im Ludwigshafener Tatort. Seit vielen Jahren engagiert er sich für Ökologie, Umwelt, Ethik und Fragen des Tierschutzes. Er ist deutschlandweit mit Lesungen unterwegs sowie ein gerngesehener Gast bei entsprechenden Veranstaltungen und Fernsehsendungen. Seit Jahren ist er Pate beim Naturvision-Filmfest in Ludwigsburg und wirkte in Filmdokumentationen mit. Außerdem arbeitete er mit Nichtregierungsorganisationen wie dem Nabu, WWF, WDCS und Vier Pfoten zusammen.

Der Eintritt zur Lesung kostet 15 Euro. Karten gibt es bei Buch und Präsent Mila Becker auf der Bülowstraße 4 in Voerde-Friedrichsfeld.