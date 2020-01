Voerde: Deutsche Weihnacht Flüchtlingskindern näher gebracht

Im gemütlichen Wohnzimmer von Brigitte Brachmann an der Bahnhofstraße ist eine große hügelige Winterlandschaft wie im Erzgebirge aufgebaut – ein kleines Städtchen mit urigen Häusern, mit Weihnachtsmarkt, Christbaum-Verkauf, eine Postkutsche fährt, der Nikolaus ist unterwegs, Kinder spielen. Alles ist mit Lichterketten geschmückt, ein Riesenrad und ein Karussell sind in Bewegung und blinken bunt. An der Seite am Fenster steht noch die Krippe, klassisch bestückt mit großen geschnitzten Figuren, daneben eine Holzpyramide aus dem Erzgebirge, auch eine kleine Bergmannskapelle hat sich formiert.

„Es ist doch gar kein Weihnachten mehr, Frau Brachmann“, sagt die kleine Abir (9). Ihre Eltern stammen aus Algerien. Und auch Nouraya (9) und Malaz (6) aus Syrien mit Mutter Rana Katab staunen. Joleen (9) aus Voerde hat sich dazugesellt. Alle vier Kinder der Erich-Kästner-Schule machen bei der Hausaufgabenhilfe der Evangelischen Kirchengemeinde Götterswickerhamm in den Räumen der Realschule mit und sind an diesem Nachmittag bei Brigitte Brachmann zu Gast.

Ehrenamtliche Hausaufgabenhilfe für die Kinder

Auch sie hilft zusammen mit Anneliese Schleicher und anderen Ehrenamtlichen den Flüchtlingskindern montags bis donnerstags von 15 bis 16 Uhr bei den Hausaufgaben. Dieter Rühl ist der Fahrer, holt die Kleinen ab und bringt sie wieder nach Hause. Der Besuch in der Wohnung von Brigitte Brachmann hat einen besonderen Grund: „Ich möchte den Kindern die Weihnachtszeit etwas näher bringen, denn im Kirchenjahr dauert sie bis zum 2. Februar, Maria Lichtmess“, erklärt die 69-Jährige, zeigt auf die Krippe, die ihr vor einem Jahr verstorbener Mann Dieter einst schnitzte und zusammenstellte. Zum Winterdorf erzählt sie den Kindern: „Die Tage wurden länger, die Menschen brauchten viel Licht in ihren Wohnungen, gerade im Erzgebirge, wenn die Bergleute von der Schicht kamen. Licht weist immer den Weg.“

Eine weihnachtliche Winterlandschaft steht in der Wohnung von Brigitte Brachmann aus Voerde. Sogar der Christbaum-Verkauf wird dargestellt. Aber es gibt noch viel mehr zu sehen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Eine Woche habe sie an der Winterlandschaft gearbeitet, immer wieder etwas Neues hinzugefügt, sagt die Voerderin. Die leeren Kartons benutze sie zum Unterbau. „Alle zwei Jahre stelle ich das Winterdorf zur Weihnachtszeit auf, eine Bekannte hilft mir dabei. Am Sonntag kommt nochmal Besuch, dann baue ich sie ab“, sagt Brigitte Brachmann. Deshalb habe sie seit fast 20 Jahren auch keinen Weihnachtsbaum mehr in ihrer Wohnung. „Krippe und große Pyramide reichen.“

Inzwischen haben sich alle ihre Besucher, groß und klein, um die festlich geschmückte Kaffeetafel versammelt. Es gibt Krapfen und Spritzgebäck, alles selbst gebacken. Natürlich auch Limo und Süßes. „Wer hat Hausaufgaben auf?“, fragt Anneliese Schleicher. Die Kinder verschwinden in die Küche. Alle bedanken sich für den schönen Nachmittag.