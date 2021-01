Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann bietet am 13. Januar eine Sprechstunde per Telefon oder Video an.

Bürgermeistersprechstunde Voerde: Bürgermeistersprechstunde am Telefon oder per Video

Voerde. Aufgrund der aktuellen Pandemielage sieht Voerdes Bürgermeister bis auf weiteres von Präsenzsprechstunden ab und bietet Alternativen.

In der Regel bietet Bürgermeister Dirk Haarmann jeden ersten Mittwoch im Monat eine Sprechstunde an. Aufgrund der derzeitigen Pandemielage möchte der Verwaltungschef bis auf weiteres von Präsenzterminen absehen. In diesem Monat bietet Haarmann am Mittwoch, 13. Januar, ab 15 Uhr stattdessen eine Telefon- und Videosprechstunde an.

Informationen zu den Einwahlmöglichkeiten gibt es bei der telefonischen Anmeldung

Dafür können sich die Bürgerinnen und Bürger telefonisch unter der Rufnummer 02855/80335 anmelden und sie erhalten dabei auch entsprechende Informationen bezüglich der Einwahlmöglichkeiten. Auf diesem Wege sollen sie auch weiterhin die Möglichkeit eingeräumt bekommen, Anregungen, Fragen oder Probleme im Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Voerde zu erörtern. Dirk Haarmann freut sich auf konstruktive Gespräche.