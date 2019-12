Freizeit Vier Musical-Stars bei „Musicals in Concert“ in Voerde dabei

Voerde. Peter Wölke bringt namhafte Solisten nach Voerde. Im Januar heißt es wieder „Musicals in Concert“. Für die zweite Show gibt’s noch Restkarten.

Peter Wölke kommt sehr viel herum in der Welt. Aber immer wieder führt ihn sein Weg in die Stadt, in die er seit 34 Jahren lebt. Und dabei hat er nicht nur ausgezeichnete Musiker dabei, sondern auch faszinierende Musicalstars.

Immer zu Beginnen eines neuen Jahres heißt es an zwei Abenden in der Aula des Gymnasiums „Musicals in Concert“. Am 4. und 5. Januar 2020 ist es jeweils ab 19 Uhr wieder soweit. Für die Show am Sonntag gibt es noch Restkarten.

Peter Wölke stand mit neun Jahren erstmals auf der Bühne

Marco Fahrland-Jadue, Maria Jane Hyde oder Kristin Hölck – das sind klangvolle Namen, die jedem, der sich in der Welt der Musicals auskennt, etwas sagen. Dazu passt aber auch Peter Wölke, er ist Musical-Macher, Organisator und Musiker.

Bereits mit sieben Jahren bekam der gebürtige Oberhausener Akkordeonunterricht und stand mit neun Jahren erstmals auf der Bühne. Mit 16 Jahren wurde Wölke Student an der Folkwang Musikhochschule. Neben dem Akkordeon studierte er Klarinette, vollendete sein Studium mit dem Examen als staatlich geprüfter Musiklehrer. Anschließend arbeitete Wölke als Dozent an der Niederrheinischen Musikschule in Duisburg, war dann bis 1995 Leiter einer eigenen Musikschule in Oberhausen. Seit vielen Jahren ist er als Bandleader, Komponist und Arrangeur tätig.

Seit 34 Jahren in Spellen zu Hause

In Voerde-Spellen ist Peter Wölke seit 34 Jahren zu Hause. Und irgendwann wollte er seinem neuen Heimatort etwas geben. Die Idee, ein Neujahrskonzert auf die Bühne zu bringen, war geboren. Mit ins Boot holte er sich die Volkshochschule, die für Voerde das Kulturprogramm organisiert und durchführt. Mit der Unterstützung lokaler Unternehmen und der NRZ heißt es nun seit einigen Jahren: Bühne frei für die Musicalstars.

Mit seiner Show „Musicals in Concert“ präsentiert Wölke die Hits der schönsten und beliebtesten Musicals weltweit. Neben neuen Musicalsongs vom Londoner Westend und vom Broadway werden in Voerde ebenso Hits aus aktuellen Deutschland-Premieren zu hören sein.

Diese Darsteller sind als Solisten dabei

Als Solisten sind dieses Mal folgende Darsteller dabei:

Kristin Hölck aus Hamburg. Nach ihrem Musicalstudium spielte sie Hauptrollen unter anderem in „Les Miserables“, „Cats“, „Phantom der Oper“, „3 Musketiere“, „Hairspray“. Außerdem ist Hölck Solistin in der Show „Dancing Queen – eine Hommage an Abba“, die am 30. Oktober 2020 auch in Voerde gezeigt wird.

Maria Jane Hyde stammt aus England. Sie besuchte die „Italia Conti Academy of Theatre Arts“ in London und war in unterschiedlichen Fernsehsendungen wie Razzamatazz und Grange Hill zu sehen. In Theaterstücken wie „The Wizzard of Oz“, „Cinderella“ und „The Royal Variety Show“ war sie ebenfalls zu sehen. 1986 bekam sie im Alter von 15 Jahren die Hauptrolle in Sir Andrew Lloyd Webber’s „Starlight Express“ in London.

Der Musical-Darsteller Marco Fahrland-Jadue kommt zum ersten Mal nach Voerde und stammt aus Ahaus. Seine Ausbildung führte ihn vom tiefen Westen Deutschlands in den Osten, an die Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ nach Leipzig. Dort machte er sein Diplom als Musical-Darsteller. Er spielte etwa in den Musicals „Hinterm Horizont“, „Phantom der Oper“, „Dirty Dancing“ und „Rocky Horror Show“.

Patrick Gozon Granado wurde in Manila/Philippinen geboren und verbrachte seine Kindheit in einer Musikerfamilie. Als Musicalsänger war er auch in „Die Schöne und das Biest“, „Miss Saigon“ und „Jesus Christ Superstar“ zu sehen. 2007 bis 2008 übernahm er die musikalische Leitung des Ensembles auf dem Kreuzfahrtschiff MS Amadea. Dort sang und tanzte er in verschiedenen Shows wie „Cats“, „Moulin Rouge“ und „Lord Of The Dance“.

>> DIE VORVERKAUFSSTELLEN

Karten zum Preis von 29 Euro gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen: Bei der NRZ online über www.wir-lieben-tickets.de, bei der VHS Voerde, im Bürgerbüro Voerde, bei der Lesezeit Voerde, Mila Becker Friedrichsfeld oder auch telefonisch: VHS Dinslaken, 02064/41350; und PW Entertainment, 02855/306501.