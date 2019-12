In der Tiefgarage am Rathaus Dinslaken wurden mehrere Autos beschädigt.

Autos beschädigt Vandalismus in Parkhaus Dinslaken - aber dort hängen Kameras

Dinslaken Unbekannte haben Scheiben von Autos in der Tiefgarage am Rathaus eingeschlagen - und wohl übersehen, dass es dort Videoüberwachung gibt.

Diese Täter haben die Rechnung offenbar ohne die Stadt Dinslaken gemacht. Unbekannte haben am Freitagabend in der Tiefgarage unter dem Rathaus Dinslaken am Platz d'Agen randaliert und die Scheiben der dort parkenden Autos eingeschlagen. Mindestens fünf Autos wurden auf diese Weise beschädigt. Obb etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar.

Die Garage wurde vor zwei Jahren wiedereröffnet

Was die Täter wohl nicht wussten: Die 7500 Quadratmeter große Tiefgarage, die saniert und vor zwei Jahren wiedereröffnet wurde, wurde mit Kameras ausgerüstet. Die Bilder werden nun ausgewertet, so Stadtsprecher Marcel Sturm auf Nachfrage der NRZ.

Darüber hinaus bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 02064 / 6220.