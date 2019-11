Umgestaltung beginnt bald mit Rodungsarbeiten

Hünxe. Bald beginnen erste Rodungsarbeiten am Sportplatz Bruckhausen. Die neue Sport- und Freizeitanlage Am Dicken Stein soll bis Ende 2020 fertig sein.

Mit den ersten sichtbaren Arbeiten für die neue Sport- und Freizeitanlage Am Dicken Stein in Hünxe-Bruckhausen soll noch vor Weihnachten begonnen werden. Das erklärte Bürgermeister Dirk Buschmann gestern bei einem Ortstermin zum aktuellen Stand der Maßnahme. Gemeint ist die Neugestaltung des Sportplatzes, über deren Umsetzung mehr als zwei Jahre zwischen Politik, Vereinen und Verwaltung heftigst gestritten wurde, bis ein Kompromiss zustande kam. Erste Fällarbeiten an der Baumreihe am Waldweg sollen in den nächsten Tagen und Wochen starten.

Nach dem endgültigen von der Politik im Gemeinderat einstimmig genehmigten Bebauungsplan des Planungsbüros Landschaftsarchitektur Schwarz vom 31. Juli 2019 ist auf dem Sportplatz keine Wohnbebauung mehr vorgesehen. Vielmehr können durch die Verlegung der Tennisplätze im Süden des Platzes zusätzliche 6240 Quadratmeter Fläche für die Schaffung von Wohnraum entstehen. Vor den insgesamt vier neuen Tennisplätzen, zwei davon tiefergelegt, ist ein Lärmschutz-Wall (Buschmann: „keine Mauer“) und eine Straßenerweiterung vorgesehen, parallel zu dieser Baumaßnahme soll der neue Kunstrasen-Platz mit E-Jugend-Spielfeld (55 mal 35 Meter) und zwei Tartan-Laufbahnen entstehen. Eine große Wiesenfläche für Sport- und Freizeitnutzung (65 mal 35 Meter) und möglichem Zelt-Aufbau schließt sich an.

Auch Begrünung und Stellplatzsituation sind im Plan dokumentiert

Ferner vorgesehen sind: ein Abenteuer-Spielplatz am Hang, ein weiterer Spielplatz, ein Forum für Oster-, Martinsfeuer und Grünes Klassenzimmer (davor ein weiterer Lärmschutz-Wall), eine Veranstaltungswiese (Dorfanger), eine Schutzhütte, ein Dorftreff, dazwischen eine Wiese und ein Platz mit Senioren-Spielgeräten. Auch die Zuwegung in die Freizeitanlage, deren Begrünung und die neue umliegende Stellplatzsituation sind in dem Plan genau dokumentiert

Eine Baumreihe am Waldweg in Höhe des Sportplatzes Bruckhausen muss gerodet werden. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der TVB-Treff mit Restaurant, zwei Terrassen und angrenzender Privatwohnung wird neue Parkflächen erhalten. Wie diese aussehen werden, sei noch nicht entschieden, so Dirk Buschmann, „darüber werden wir mit dem Städtebauplaner und der Politik sprechen.“ Auch wie es mit der alten Sporthalle weitergeht („energetisch eine Katastrophe“), sei noch offen. Renovieren, erweitern, zurückbauen? „Es gibt verschiedene Ideen“, so Buschmann.

Fest steht für den Bürgermeister: „Alle Arbeiten werden in 2020 komplett durchgeführt, in 2021 wollen wir mit allem fertig sein. Dann haben wir einen schönen Aufenthaltsort der Begegnung mit Angeboten für das ganze Dorf und ein Schmuckstück für Bruckhausen.“

Finanziell ist Projekt in trockenen Tüchern – Mittel aus Städtebauförderung

Auch finanziell ist das Projekt in trockenen Tüchern. Im Gemeindehaushalt sind für die Maßnahme bis Ende 2020 insgesamt 1,5 Millionen Euro dargestellt. Im Februar wurde ein Förderantrag im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts „Hünxe 2030“ gestellt. Im Juli teilte das zuständige Landesministerium der Verwaltung mit, dass die Gemeinde Hünxe für 2019 Förderungsmittel aus der Städtebauförderung in Höhe von 1.068.000 Euro erhält. Die Fördermittel werden vor allem für die Umgestaltung des Sportplatzes Bruckhausen, sowie für den Architekturwettbewerb zur Umgestaltung der Ortsmitte Hünxe verwendet.