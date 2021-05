Umfrage: Soll Dinslaken Pfandringe an Mülleimern anbringen?

Dinslaken In Dinslaken schlägt Die Partei vor, Pfandringe an öffentlichen Mülleimern anzubringen. Was halten Sie von dieser Idee? Unsere Frage der Woche.

Die Partei schlägt vor, in Dinslaken an strak frequentierten Plätzen Pfandringe an den öffentlichen Abfalleimern anzubringen. Auf diese Weise könnte Menschen, die Pfandflaschen sammeln um ihr mageres Einkommen aufzubessern, das Wühlen im Inneren der Mülleimer erspart werden. Das System wurde schon in einigen Städten getestet – ist in manchen, wie etwa Karlsruhe aber auch gescheitert.

Was halten Sie von der Idee? Sollte die Stadt Dinslaken den Versuch starten und Pfandringe an den Abfalleimern anbringen? Stimmen Sie hier ab:

(In der vergangenen Woche haben wir gefragt, Es wurden 325 Stimmen abgegeben, 80 Prozent waren dafür, 14 Prozent dagegen, sechs Prozent haben sich enthalten.)

