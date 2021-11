Corona: Stefan Mross sagt Auftritt in Dinslaken und Essen ab

Dinslaken. Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sind an Corona erkrankt. Auf dem Dinslakener Weihnachtsmarkt tritt nun ein anderer, bekannter Star auf.

Stefan Mross und seine Partnerin Anna-Carina Woitschack sind an Corona erkrankt. Das teilte Leon Finger, Organisator der und Essen-Steele, mit.

Das Schlager-Traumpaar Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sollten am Samstag, 13. November, auf beiden Weihnachtsmärkten auftreten. Daraus wird nun nichts. Zumindest die Dinslakener Schlager-Fangemeinde wird am Samstag dennoch auf ihre Kosten kommen: Statt Mross & Woitschack konnte die Hellmich-Unternehmensgruppe, die hinter dem Weihnachtsmarkt-Veranstalter Neutor-Galerie steht, Ramon Roselly gewinnen. Der Schlagersänger hat 2020 die Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Für seine Verpflichtung habe man „etwas tiefer in die Tasche greifen“ müssen, so Marc Hellmich. (aha)

