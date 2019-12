Star Wars-Treffen: Aus den Weiten der Galaxis nach Dinslaken

Laserstrahlen aus dem Blaster schießen durch die Galaxis. Imperiale Kräfte besetzen die Stadt, Stormtrooper, Todessternschütze, Snowtrooper und Tie-Pilot haben vor der Lichtburg Stellung bezogen und natürlich ist auch ein Jawa dabei. Mit ihnen hat die „Dunkle Macht“ Einzug in Dinslaken gehalten, Glücklicherweise nur für den neuen Star-Wars-Film „Der Aufstieg Skywalkers“, der derzeit in der Lichtburg läuft.

Ein Jawa kontrolliert Kinokarten

Und zur 17-Uhr-Vorstellung haben sich die Kinobetreiber wieder einmal etwas Besonderes einfallen lassen: Snowtrooper, Todessternschütze und Stormtrooper laufen vor dem Dinslakener Kino auf und ab – aus der Fiktion wird für die Besucher des Star-Wars-Films Realität. Kindheitshelden werden lebendig. Statt Schrott zu sammeln, kontrolliert ein Jawa die Kinokarten. „Dieses Kribbeln ist jedes Mal wieder da, wenn ich die Kerle in der Verkleidung rumlaufen sehe“, sagt Sebastian Tomaszewski und jubelt. Als eingefleischter Fan des Imperiums hat er den aktuellen Film bereits bei der Premiere gesehen. Aber die Gelegenheit seine Helden anfassen, sich mit ihnen für ein Foto in Positur stellen zu können, lässt er sich nicht entgehen. „Außerdem können wir den Film noch nicht mitsprechen“, bemerkt Tomaszewski und lacht. Seine Begleitung pflichtet ihm bei.

Der weltgrößte Star-Wars-Kostümklub

Fünf Mitglieder der 501st German Garrison posieren an diesem Spieltag kostümiert vor dem Kino. Die 501st Legion ist der weltgrößte Star-Wars-Kostümklub mit über 14.000 aktiven Mitgliedern rund um den Globus, von Amerika über Europa bis nach Japan und Australien. Oliver Gröll, Sila und Marc Theißen, Ingo Schönke und Frederik Gajewski sind Mitglieder des deutschen Ablegers. Ziel der Garrison ist, dass Star-Wars-Fans, die im Besitz eines filmakkuraten imperialen Kostüms sind, regelmäßig die Möglichkeit haben, dieses auch zu tragen. „Es begann mit der Leidenschaft zu Star Wars, hinterher war es wie eine Droge“, erzählt der Tie-Pilot alias Oliver Gröll.

Für die Aufnahme gelten strenge Richtlinien

In den originalgetreuen Kostümen stecken viel Arbeit und Geld. Über ein Jahr und vierstellige Beträge investierte der Dinslakener Marc Theißen in die Uniform des Snowtroopers aus dem Film „Das Imperium schlägt zurück“. Die Klassiker vier, fünf und sechs seien für ihn auch die besten Star-Wars-Filme, verrät Theißen. Nicht umsonst stammt sein Kostüm und die seiner Freunde auch aus jener ersten Trilogie der Weltraum-Saga. Viele Kits bestehen aus Einzelteilen, die in Handarbeit angepasst und geschliffen werden müssen. Für die Aufnahme in den weltgrößten Star-Wars-Kostümclub gelten strenge Richtlinien. Jedes Detail der Kostüme muss mit dem Filmvorbild übereinstimmen.

Die German Garrison steht zur Verfügung, wenn jemand Filmcharaktere bei seiner Veranstaltung dabeihaben möchte. Dinslaken ist das Stammkino der fünf Star-Wars-Fans, es ist bereits der vierte Film, den sie begleiten. „Es ist immer wieder ein Erlebnis für die Kinobesucher“, bestätigt auch Maria Schetter, die an diesem Tag die Kinokarten verkauft. Unentgeltlich posieren die Cosplayer (Teilnehmer, die eine Filmfigur äußerst echt nachspielen, Anm. der Red.) vor dem Kino. „Die strahlenden Kinderaugen und die Freude der Leute geben uns genug zurück“, so Marc Theißen. Außerdem haben sie so die Möglichkeit, außerhalb der Karnevalssaison im Kostüm herumzulaufen.

„Wir leben Star Wars“

Immer länger wird die Schlange derjenigen, die ein Foto mit ihren Helden machen möchten. Die Begeisterung der Fans ist spürbar. Star Wars ist für viele mehr als ein Film, sie finden sich in dem modernen Märchen im Weltall wieder. „Wir leben Star Wars“, berichten die Zwillinge Linn und Kris. Ihr Haus ist geschmückt mit Bildern aus den Filmen. Selbstverständlich haben die Achtjährigen alle Filme bereits in der richtigen Reihenfolge gesehen.

Auch Sebastian Tomaszewski hat bereits allein an diesem Tag „gefühlt tausend Fotos“ mit und von den Filmhelden gemacht. Die besten werden in seine Jahrbücher einsortiert. Star Wars bezeichnet er selbst als „Lebensgrundeinstellung“. Im aktuellen Film schließen Disney und der Regisseur J. J. Abrams die Skywalker Saga ab. Über 40 Jahre Kindheit geht für viele Anhänger zu Ende, aber Sebastian Tomaszewski ist optimistisch: „Irgendwie wird es weitergehen“. Denn „die Macht wird mit euch sein.“

So geht es weiter

Bei der Vorstellung um 17 und um 20 Uhr am 18. Januar wird es ein erneutes Treffen mit den Helden aus den Star Wars Filmen geben. Dann werden Snowtrooper Marc Theißen, Todessternschützin Sina Theißen, Tie-Pilot Oliver Gröll, Stromtrooper Frederik Gajewski und Jawa Ingo Schönke wieder dabei sein.

Die German Garrison hat eine eigene Präsenz im Internet unter 501st.de und ist auch auf Facebook zu finden: facebook.com/GermanGarrison