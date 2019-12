Stadt Voerde verdient ab nächstem Jahr am Stromnetz

Nun ist es amtlich: Voerde wird ab dem 1. Januar 2020 zu den aktuell etwas mehr als 70 Kommunen bundesweit gehören, mit denen innogy beim Stromnetzgeschäft gemeinsame Sache macht: Vertreter der von E.on übernommenen früheren RWE-Tochter und Bürgermeister Dirk Haarmann besiegelten am Freitag im Rathaus die künftige Kooperation. Sie unterzeichneten die Vertragsunterlagen zur Gründung der Stromnetzgesellschaft Voerde GmbH & Co. KG. Die Kommune ist mit 74,9 Prozent der Anteile am städtischen Stromnetz, die sie von innogy erwirbt, der mehrheitliche Eigentümer, die restlichen 25,1 Prozent hält der Energiekonzern.

Der Voerder Stadtrat hatte Anfang Oktober einhellig den Weg für diese Zusammenarbeit freigemacht, mit Hilfe derer sich die Stadt eine neue Einnahmequelle erschließt. Darüber hinaus könne sie Einfluss auf die Entwicklung, den Ausbau des Stromnetzes nehmen, erläuterte Dietmar Schindowski, bei innogy Projektleiter für Kooperationen und neben Alexander Hauser (Leiter des Fachdienstes Haushalt und Steuern bei der Stadt Voerde) Geschäftsführer der neuen Stromnetzgesellschaft. Bürgermeister Haarmann ist Mitglied der Vertreterversammlung – wie auch Mitglieder des Stadtrates aus den Reihen von SPD, CDU und Grünen.

Stadt nimmt für Kauf der Netzanteile 4,3 Mio. Euro in die Hand

Für den Kauf der Anteile am Nieder- und Mittelspannungsnetz muss die Kommune 4,3 Mio. Euro in die Hand nehmen. „Wir versuchen das mit möglichst geringen Zinsen zu finanzieren“, erklärte Bürgermeister Dirk Haarmann. Auf der anderen Seite wiederum fließen die Netzentgelte an die neue Gesellschaft und damit auch in die Kasse der Kommune zurück. Dabei rechnet die Stadt mit zirka 200.000 Euro im Jahr. Für den Voerder Verwaltungschef lässt sich damit ein wesentlicher Beitrag zum Haushalt leisten. Ein Risiko für die Stadt sieht er in Anbetracht des „streng regulierten“ Energiemarktes mit „garantierten“ Netzentgelten als nicht gegeben an.

2014 hatten die Stadt und innogy zuletzt einen Stromkonzessionsvertrag abgeschlossen. Dort sei verankert, dass die Kommune Verhandlungen zum Erwerb der Anteile führen dürfe, erklärte Haarmann. Der Vertrag läuft zum 31. Dezember 2034 aus. Danach müsse die Stromkonzession europaweit neu ausgeschrieben werden. Sollte ein anderer als die Stromnetzgesellschaft Voerde den Zuschlag erhalten, müsse dieser zu einem regulierten Preis die Anteile am Netz erwerben. Der Kaufbetrag würde also wieder an die Stromnetzgesellschaft zurückfließen, führte Voerdes Verwaltungschef aus. Damit widerlegte er auch Aussagen, wonach das Modell für Voerde angesichts der Investitionssumme von 4,3 Mio. Euro auf der einen und jährlichen Einnahmen von etwa 200.000 Euro per anno verteilt auf 14 Jahre – dies wären am Ende dann 2,8 Mio. Euro – auf der anderen Seite „kein gutes Geschäft“ sei.

Innogy: Arbeitsplätze werden durch Fortführung der Partnerschaft gesichert

Die neue Gesellschaft verpachtet das Stromnetz an die Westnetz. Die 100-prozentige Tochter der innogy sei mit dem operativen Geschäft beauftragt – mit Bau, Betrieb, Instandsetzung und dem Beheben von Störungen, erklärte Dietmar Schindowski. Durch die Fortführung der langjährigen Partnerschaft könne innogy diese Arbeitsplätze sichern. Für den Bürger ändere sich durch die Kooperation nichts.