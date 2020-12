Stadt Dinslaken vermeldet fast keine Verstöße über Feiertage

Dinslaken. Die Kontrollen der Corona-Auflagen über die Feiertage ergaben bis auf eine Überprüfung am zweiten Weihnachtstag keine Verstöße.

Das Ordnungsamt der Stadt Dinslaken hat über die Feiertage in mehreren Bereichen die Einhaltung der coronabedingten Vorgaben geprüft. An Heiligabend standen vormittags die Kontrollen von Betrieben und Geschäftslokalen im Vordergrund, wie Stadtsprecher Marcel Sturm am Sonntag mitteilte. Es sei dabei etwa um die Einhaltung des Mindestabstandes, um die Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen oder die Einhaltung von verfügten Schließungen gegangen. Weiterhin seien öffentliche Sportanlagen wie Skateranlagen, Bolzplätze und Ähnliches im Stadtgebiet bestreift worden. Verstöße habe die Ordnungsbehörde nicht feststellen können.

Stadt Dinslaken kontrollierte unter anderem am Rotbachsee und am Rhein

Am ersten und zweiten Weihnachtstag wurden nach Angaben des Stadtsprechers die Kontaktbeschränkungen (Ansammlungen und Zusammentreffen von Personen im öffentlichen Raum), das geltende Alkoholverbot und die Sportanlagen kontrolliert. Insbesondere am ersten Weihnachtstag seien mehrere Personengruppen an stark frequentierten Örtlichkeiten wie dem Rotbachsee, dem Rhein, Parkanlagen und auf Spielplätzen kontrolliert worden. Durch die für den Zeitraum von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag erweiterten Regelungen des Coronaschutzgesetzes (ein Hausstand plus vier Personen aus dem engsten Familienkreis) habe die Ordnungsbehörde auch diesbezüglich keine Verstöße feststellen können, erklärte Sturm.

Der Stadtsprecher berichtete, dass sich am zweiten Weihnachtstag etwa zehn Personen - überwiegend Heranwachsende - auf der Skateranlage am Stadtbad/Eissporthalle aufhielten. Die Anlage sei durch die eingesetzten Kräfte geräumt und mittels Absperrband für die weitere Nutzung gesperrt worden. Bei der abendlichen Kontrolle hätten sich keine Personen auf der Anlage befunden.

Die weitere Überprüfung von Sportanlagen sei ohne Vorkommnisse erfolgt. "Zusammentreffen von größeren Personengruppen konnten - mutmaßlich aufgrund des Wetters - nicht angetroffen werden", erklärte Dinslakens Stadtsprecher.

Angeordnete Quarantänemaßnahmen wurden stichprobenartig überprüft

Weiterhin seien über die Feiertage stichprobenartig etwa 30 Haushalte auf die Einhaltung der angeordneten Quarantänemaßnahmen überprüft worden. Auch dabei hätten sich keine Verstöße ergeben.

Die eingesetzten Kräfte hätten mitgeteilt, dass die Bürgerinnen und Bürger sich verständnisvoll zeigten. Bei der übrigen Bestreifung des Stadtgebietes hätten sich keine Auffälligkeiten ergeben.

Im Rahmen der Rufbereitschaft seien durch die Polizei bisher keine Verstöße - zum Beispiel Partys oder Feiern - gemeldet worden, teilte Dinslakens Stadtsprecher Marcel Sturm am Sonntag weiter mit.