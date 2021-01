Stadt Dinslaken erstellt 2021 eine digitale Denkmalliste

Dinslaken. Anlass ist ein Beschluss der Europäischen Union aus dem Jahre 2007. Zurzeit werden die Listen noch teils auf Karteikarten geführt.

Dinslaken. 90.000 Denkmäler gibt es in Nordrhein-Westfalen. Verzeichnet sind sie in Listen und Katastern bei den Städten und Gemeinden der zuständigen Unterdenkmalbehörden. Diese Listen wurden bislang auf die unterschiedlichsten Weisen geführt, teils noch mittels Karteikarten. Aber das entspricht nicht mehr den heutigen Richtlinien. Bereits 2007 beschloss die EU mit INSPIRE (Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), eine einheitliche, digitale Geodateninfrastruktur aufzubauen. In diesem Zuge unterstützt das Land NRW nun auch hierzulande Städte und Gemeinden, ihre Denkmäler in digitalen Listen zu erfassen.

Digitale Liste wird in diesem Jahr erstellt

Die digitale Denkmalliste der Stadt Dinslaken wird 2021 erstellt. Dies gab die Stadt in ihrem Amtsblatt vom 21. Dezember 2020 bekannt. Diese fristgerechte Veröffentlichung ist notwendig, da die Liste nicht nur Boden- und Baudenkmäler in öffentlicher Hand erfasst und veröffentlicht, sondern auch den Datenschutz von privaten Denkmalbesitzern betrifft. Auch ihre Objekte, also Wohnhäuser, die unter den Denkmalschutz fallen, werden verzeichnet und beschrieben. Dies kann im Einzelfall Rückschlüsse auf die Besitzer und ihre Vermögensverhältnisse zulassen. Betroffene können deshalb innerhalb von vier Wochen Widerspruch gegen die Veröffentlichung einlegen. Die Daten werden dann gesperrt, bis eine Abwägung zwischen den datenschutzrechtlichen Interessen der Betroffenen und dem Einsichtsrecht für Jedermann erfolgt ist. Denn Denkmäler sind von öffentlichem, allgemeinem Interesse, das Einsichtsrecht ist im § 3 des Denkmalschutzgesetz NRW verankert. Neu ist Art der Veröffentlichung in digitaler Form.

Frist endet am 29. Januar

Die Frist für eine Anfrage zur Einsichtnahme oder einen Widerspruch durch Inhaber eines Denkmals endet am 29. Januar. Bis dahin können Betroffene an die Adresse der Bürgermeisterin der Stadt Dinslaken, Fachdienst 4.3 Bauaufsicht und Denkmalschutz, Ansprechpartner: Fachdienstleiter Helge Uhlig, Telefon 02064/66-367 oder per E-Mail an denkmalschutz@dinslaken.de ihre Anliegen vorbringen.