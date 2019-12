Die SPD-Basis hat entschieden: Das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans soll künftig die Partei auf Bundesebene führen. Die NRW-SPD feiert diesen Ausgang des Mitgliedervotums. Die NRZ hat dazu die Chefs der SPD in Dinslaken, Voerde und Hünxe befragt.

Reinhard Wolf: Der Wunsch nach einem Wechsel ist groß

Reinhard Wolf, Chef der SPD Dinslaken. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

„Die Würfel sind gefallen! Die Tatsache, dass sich Esken und Nowabo bundesweit gegen die Favoriten der Parteispitze durchsetzen konnten zeigt, wie groß der Wunsch an der Basis für einen Wechsel ist“, meint Reinhard Wolf von der SPD Dinslaken. „Für mich bedeutet das Ergebnis die Möglichkeit, die Partei aus dem Tief herauszuholen.“ Der Parteitag am 6. Dezember werde zeigen, ob es auch zu einem Ende der Groko kommen wird. „Bei diesem Thema werden wir uns entscheiden müssen zwischen der Fortsetzung einer - zumindest zahlenmäßig stabilen- Regierung, die sicher auch viel erreicht hat und dem Gang in die Opposition mit der Chance auf politische Neuorientierung ohne Koalitionszwang.“ Wolf ist auf die Umfragewerte der nächsten Zeit gespannt. Sie würden zeigen, ob die Menschen in diesem Land wieder zu einer programmatisch neu aufgestellten SPD stehen.

Stefan Weltgen: „Walter-Borjans und Esken sind Kritiker der Groko.“

Stefan Weltgen, Vorsitzender der SPD Voerde Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Für Stefan Weltgen, den Vorsitzenden der SPD Voerde, war das Mitgliedervotum über den Vorsitz der Bundespartei eine Abstimmung über die Große Koalition. Walter-Borjans und Esken sind Kritiker der GroKo. Die sei unbeliebt, obwohl die Sozialdemokraten dort vieles hätten durchsetzen können, sagt Weltgen etwa mit Blick auf Mindestlohn oder Rentengesetzgebung. Viele Projekte hätten eine eindeutige Handschrift – nämlich die der SPD.

Weltgen persönlich hätte lieber das andere Duo an der Spitze der Bundes-SPD gesehen – insbesondere aufgrund der Erfahrung des Olaf Scholz auf der großen Bühne, die in diesen Zeiten, in denen es so viele „schräge Vögel“ gebe, sicherlich von Vorteil sei. Walter-Borjans wolle das Thema „Gerechtigkeit“ mit neuem Leben füllen, Esken kenne sich in Zukunftsthemen wie der Digitalisierung gut aus. Weltgen spricht von einem „spannenden Führungsduo“, mit dem die GroKo neu bewertet werden müsse. Dafür hätten Walter-Borjans und Esken beim Mitgliedervotum die Stimmen erhalten. Er sei gespannt auf die Ergebnisse des Parteitages vom 6. bis 8. Dezember, auf dem beide für die Wahl der SPD-Vorsitzenden vorgeschlagen werden.

Jan Scholte-Reh freut sich über das Ergebnis

Jan Scholte-Reh, Vorsitzender der SPD Hünxe. Foto: Privat

Als das Ergebnis verkündet wurde, weilte Jan Scholte-Reh, SPD-Vorsitzender in Hünxe beim Kreisparteitag in Kamp-Lintfort: „Die Mitglieder haben entschieden. Als das Ergebnis per Livestream verkündet wurde, brach großer Jubel im vollen Kinosaal aus. Ich freue mich über die Wahl von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Beiden traue ich zu, die Partei zu einen und mit einer neuen Entschlossenheit und Glaubwürdigkeit zu neuer Stärke zu führen. Das werden sie aber nicht allein schaffen, denn wir gewinnen und verlieren als Team gemeinsam.“

Alle Mitglieder und Funktionsträger im Bund sowie in den Ländern und in den Kommunen seien in der Verantwortung. Scholte-Reh fügt hinzu: „Jetzt heißt es solidarisch zusammenzustehen und mitanzupacken. Ich habe daher großen Respekt vor Olaf Scholz und Klara Geywitz, die sofort ihre volle Unterstützung erklärt haben. Bei allem dürfen wir aber eines nicht vergessen, nämlich Politik für die Menschen und nicht für die eigene Partei zu machen.“