Kirchen So wird Krippenerfahrung in Dinslaken, Voerde, Hünxe, Walsum

Dinslaken/Voerde/Hünxe/Walsum. In Hünxe öffnen erstmals alle Kirchen ihre Tür zur Krippenerfahrung. Auch in Dinslaken, Voerde, Walsum stehen am Sonntag die Kirchentüren offen.

So wird Krippenerfahrung in Dinslaken, Voerde, Hünxe, Walsum

Die Kirchen öffnen am Sonntag, 5. Januar, ihre Pforten zur Krippenerfahrung. Erstmals sind mit der Teilnahme der ev. Kirche „Unsere Arche” in Bruckhausen zudem alle evangelischen und katholischen Kirchen in einer Kommune des Dekanats an der Aktion beteiligt.

Alle vier Hünxer Kirchen präsentieren den Besuchern ihre Krippen und zeigen, dass der Krippenbrauch die Christen ökumenisch verbindet. Die Kirchenkrippen sind eine alte Tradition, die auf den Hl. Franziskus von Assisi zurückzuführen ist. Auch nach Jahrhunderten ist diese Tradition immer noch aktuell und lebendig. Häufig wird die Szene der Geburt Jesu in Bethlehem auch aktualisiert und in die heutige Zeit versetzt.

Kinder lieben die Krippen

Ein Beispiel dafür ist die aktuelle Kirchenkrippe in St. Dionysius in Walsum oder der Bergmann an der Lohberger Krippe. Krippen werden in den Tagen nach dem Weihnachtsfest nach wie vor gern besucht.

Vor und nach den Gottesdiensten treffen sich oft Menschen dort und lassen die liebevoll gestalteten Szenen auf sich wirken. Besonders Kinder lieben die fantasievoll aufgebauten Krippendarstellungen und entdecken darin manches originelle Detail. Die Krippen sprechen selbst Menschen an, die sonst selten eine Kirche besuchen.

Krippen gibt’s auch in drei Seniorenheimen

Dazu kommen Krippen in drei Seniorenheimen in Walsum und Dinslaken und in drei evangelischen Kirchen. So können interessierte Bürger einige Krippen nacheinander besuchen. In vielen Gemeinden wird die Krippe inzwischen in der Adventszeit Schritt für Schritt aufgebaut, entlang den biblischen Texten, die auf Weihnachten vorbereiten.

Davon ist vermutlich am Tag der Krippenerfahrung nicht mehr viel zu sehen, aber in den meisten Kirchen stehen die Krippenbauer zum Gespräch bereit und berichten davon, wie Josef und Maria den Weg in die Krippe gefunden hat, wer die schönen Gewänder gestaltet hat oder wie viele Menschen den jährlichen Krippenaufbau stemmen. In einigen Kirchen finden sich sogar mehrere Krippen.

In einigen der Kirchen stehen Ansprechpartner zur Verfügung

Die Krippenerfahrung im Dekanat Dinslaken findet diesmal am Sonntag vor dem Dreikönigstag, 5. Januar, statt. Zu den morgendlichen Gottesdiensten und nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr sind die Kirchen, aber auch Senioreneinrichtungen in Dinslaken und Walsum geöffnet. Die Gottesdienstzeiten und Orte sind in einem Infoblatt angegeben, das in allen Kirchen ausliegt.

In einigen der Kirchen stehen Ansprechpartner zur Verfügung, in St. Marien in Lohberg gibt es wieder ein „Krippencafe” der ehrenamtlichen Krippenbauer. Auch an anderen Orten werden die Besucher gastfreundlich empfangen.

Zwei Krippen in St. Barbara

Die Kirchenkrippen sind so unterschiedlich wie die Gemeinden und die engagierten Krippenbauer dort. Eine der größten Krippen steht in Dinslaken – Lohberg. Im Altenheim St. Barbara sind sogar zwei Krippen zu sehen. Die Jahreszeitenkrippe in der St. Ludgerus – Kirche in Walsum sorgt dort das ganze Jahr über für „Krippenzeit”. Das Infoheft zur Aktion liegt in den Kirchen aus oder findet sich im Internet unter anderem unter www.katholische-kirche-voerde.de.

Herzlich laden die Kirchengemeinden und deren Krippenbauer zur Krippenerfahrung ein, sie freuen sich auch über Gäste aus den benachbarten Gemeinden im sonntäglichen Gottesdienst. In Dinslaken ist die Jakobuskirche nachmittags leider verschlossen, ihre schöne Krippe und auch die wirklich sehenswerte Krippe in der Barbarakapelle in Voerde kann aber zu den morgendlichen Gottesdiensten angesehen werden.

Weitere Informationen gibt Markus Gehling, gehling@kreuzzeichen.de. Bei ihm können sich auch weitere Institutionen oder auch evangelische Kirchengemeinden melden, die sich an der 18. Aktion in 2021 beteiligen möchten.

Drei evangelische Kirchen beteiligen sich an der Krippenerfahrung: Ev. Stadtkirche Dinslaken, Ev. Kirche Bruckhausen, Ev. Dorfkirche Hünxe. Des Weiteren nehmen teil das Altenheim St. Barbara, Josefstraße 5, Walsum, Seniorenzentrum Vierlinden, Rudolfstraße 19, Alfred-Delp-Haus, Baßfeldshof 16, Dinslaken.