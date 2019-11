Auch in diesem Jahr wird die Wirtschaftsförderung der Stadt den Burginnenhof des Rathauses an einem Wochenende wieder in einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt verwandeln: Der „Advent an der Burg“ steht an, vom 13. bis zum 15. Dezember, zum nunmehr dritten Mal. „Und ich glaube, beim dritten Mal kann man schon von Tradition sprechen“, sagt Natascha Sadowski von der städtischen Wirtschaftsförderung. Das Gesamtkonzept – das unter anderem beinhaltet, neben einem gastronischen Angebot auch hochwertiges Selbstgemachtes, Musik sowie Bastelaktionen für Kinder anzubieten, und so laut Sadowski für „Ruhe und Entschleunigung in der oftmals doch stressigen Vorweihnachtszeit sorgen soll“ – sei gut angenommen worden. „Und deshalb wird es keine großen Veränderungen geben“, sagt sie.

Erneut werden am dritten Adventswochenende 16 Hütten im Burginnenhof aufgestellt, 18 unterschiedliche Angebote wird es so geben – „eine große Palette mit Neuem und Altbewährtem“, erzählt André Remke von der städtischen Wirtschaftsförderung.

Es wird erstmals Hintergrundmusik geben

Auf Wunsch vieler Besucher wird es in diesem Jahr erstmals Hintergrundmusik beim „Advent an der Burg“ geben, sofern gerade keine Musiker – darunter das Ensemble der Waldorfschule, die, wie Remke sagt, „im vergangenen Jahr sehr gut angenommenen Bruchpiloten“ oder die Turmbläser der Musikschule Remberg – auftreten.

Das Weihnachtsbasteln, bei dem Kinder Lebkuchen kostenlos verzieren können, zieht erstmals in eine Doppelgarage im Burginnenhof. In den Vorjahren war das Angebot in der Stadtinformation beheimatet. „Wir möchten es in diesem Jahr aber mal mit der Garage probieren, da diese auch direkt sichtbar ist“, sagt Natascha Sadowski. Sie werde für den Weihnachtsmarkt gemütlich gestaltet – mit Kissen, Decken und einem Heizpilz.

Standort am Rittertor hat sich noch nicht etabliert

Der Standort am Rittertor habe sich leider nicht recht etablieren können – weshalb auch das Angebot mit den Märchenlesungen des Burghofbühnen-Ensembles entfalle. Stattdessen versucht es die Wirtschaftsförderung im Lesegarten dieses Mal am Freitag, 13. Dezember, von 17 bis 18 Uhr mit einem stimmungsvollen Adventssingen unter der Leitung von Sängerin und Kirchenmusikerin Sabine Juchem.

Ebenfalls neu in diesem Jahr: Am Sonntag, 15. Dezember, ist verkaufsoffener Sonntag. „Wir glauben, dass das insgesamt für die Innenstadt ganz gut ist“, sagt Natascha Sadowski. Beides könne sich sicherlich gegenseitig befruchten.

