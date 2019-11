Michi (l.) und Jenny von den Wunderfindern am Buffet der Weihnachtsfeier im Barbarahaus.

Bedürftigenhilfe So war die Weihnachtsfeier der Wunderfinder in Dinslaken

Dinslaken. Die Weihnachtsfeier der Wunderfinder war wieder gut besucht. Es gab Krustenbraten, Spätzle, Geschenke vom Nikolaus – und einen regen Austausch.

Nach dem Weg durch die Kälte empfängt die Teilnehmer der Weihnachtsfeier im Barbarahaus Wärme und der Duft nach Essen. Der weihnachtlich geschmückte Saal ist am Freitagabend gut gefüllt, die Anwesenden unterhalten sich bei Krustenbraten und Spätzle angeregt. Menschen jeden Alters sind zusammengekommen, um einen fröhlichen Abend zu verbringen. Die gute Stimmung vor Ort unterstreicht, wie wichtig solche Zusammenkünfte für die anwesenden 25 Senioren und 45 Bedürftigen ist, findet Ludger Krey, Vorsitzender der Wunderfinder.

Der Verein veranstaltet nun seit fast drei Jahren solche großen Veranstaltungen und hilft Bedürftigen außerdem im Alltag – mit Kleidung, Hygieneartikeln, einer warmen Mahlzeit und mehr. Die Mitglieder der Wunderfinder unterstützen die Bedürftigen ehrenamtlich. Jedoch nicht nur mit Sachspenden, sondern auch mit Rat und Tat, die oft gefragt sind. So helfen die Mitglieder Alleinerziehenden beispielsweise beim Umzug oder unterstützen bei bürokratischen Aufgaben. Vor allem wichtig aber sei das Zuhören, sagt Vereinsvorsitzender Ludger Krey.

Auch Senioren bei der Feier

Inzwischen nehmen auch viele Senioren die Angebote der Wunderfinder in Anspruch. Zum Anlass der Weihnachtsfeier gibt es zum Beispiel eigens einen Fahrservice von Seiten der Wunderfinder, so dass auch die älteren Menschen an der Feierlichkeit teilnehmen können.

Ludger Krey erzählt von einer älteren Dame, die die Hilfe der Wunderfinder erbat, da sie allein keine Glühbirne mehr wechseln kann. Krey ist überzeugt, dass es in den kommenden Jahren immer mehr Senioren geben wird, die die Hilfe des Vereins in Anspruch nehmen müssen, um mit den kleinen Problemen des Alltags klar zu kommen. Oder, um der Einsamkeit zu entfliehen.

Idee entstand bei Facebook

Entstanden ist die Idee zur Gründung der Wunderfinder in einer Facebook-Gruppe. Die erste Aktion war damals eine kurzfristig organisierte Ausgabe von heißer Suppe an Hilfesuchende am Bahnhof. „Wir wollten etwas für die Obdachlosen tun“, erzählt Bianka Lakomski, die zweite Vorsitzende des Vereins. Zunächst tasteten sich beide Seiten aneinander heran, dann gab es jedoch recht schnell großen Zulauf. „Uns ist es ganz wichtig, langfristig zu helfen“, erklärt Lakomski.

Neben der „schnellen Hilfe“ durch eine helfende Hand, unterstützen die Wunderfinder auch bei bürokratischen Prozessen oder nehmen eine Vermittlerfunktion zu weiteren Angeboten ein. Inzwischen ist die Vernetzung mit der Diakonie und der Stadt ein festes Standbein. Im Winter geben die Mitglieder des Vereins jeden Dienstag und Freitag warmes Essen am Bahnhof aus; im Sommer jeden Dienstag. Außerdem werden immer wieder Ausflüge unternommen und Feste veranstaltet.

Umzug in die eigene Wohnung

In diesem Jahr konnten die Wunderfinder außerdem fünf Bedürftigen eine Wohnung beschaffen und zwei in Arbeit bringen. Martina ist eine der Personen, die sich nun auf eine Wohnung freuen kann. Anfang Dezember kann sie vom Obdachlosenheim in ihre eigene Wohnung ziehen. Die Freude darüber und die Erleichterung ist ihr im Gespräch deutlich anzumerken. Auch die Hilfe zur Erstausstattung hat sie bereits beantragt. Ihr ist bewusst, dass sie die Hilfe annehmen kann und sich nicht allein um alles kümmern muss. Und dafür ist sie sehr dankbar.

Und auch das wöchentliche Treffen für Alleinerziehende an Montagen wird gut besucht. Es wird sich zum Austausch getroffen und es herrscht eine heimelige Atmosphäre. „Ich freue mich auch immer, wenn ich da hin kann“, sagt eine alleinerziehende Mutter. „Wir fühlen uns wie eine große Familie“, bestätigt eine weitere Frau am Tisch. Dieser Zusammenhalt und der familiäre Umgang miteinander sind am Abend der Weihnachtsfeier deutlich zu spüren.

Das Buffet, das von der Metzgerei Caniels gespendet wurde, wird bis auf die letzten Reste verputzt, die Tanzaufführung einer Kindertanzgruppe mit viel Applaus bedacht und als der Nikolaus die Bühne betritt, betrachten alle mit einem Lächeln auf den Lippen das Geschehen. Und auch, als der Nikolaus und seine Helfer die Geschenktüten verteilen, ist die Freude an den Tischen groß.

>> WEITERE VERANSTALTUNGEN

Aktuell sind für die nächsten Aktionen der Wunderfinder noch Plätze frei: Am Samstag, 7. Dezember, gibt es eine Nikolausfeier für Alleinerziehende und bedürftige Familien, am 15. Dezember macht der Verein einen Ausflug für Mütter in die Flammkuchen Manufaktur in Düsseldorf mit anschließendem Weihnachtsmarktbesuch.

