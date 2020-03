Zwei Wochen lang haben wir die Zahlen unseres NRZ-Bürgerbarometers präsentiert. Wir haben mit Betroffenen und Verantwortlichen gesprochen, Vergleiche zu Nachbarstädten gezogen und einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Wir haben Schwächen offenbart, an denen Dinslaken noch arbeiten muss. Aber auch über Aspekte berichtet, die sich in den vergangenen fünf Jahren zum Positiven gewandelt haben.

Die Ergebnisse unserer repräsentativen Umfrage im Überblick: Die beste Nachricht gleich vorneweg. 91 Prozent der Bürgerinnen und Bürger leben gerne oder sogar sehr gerne in Ihrer Heimatstadt. Damit stieg die Zufriedenheit der Dinslakener zum dritten Mal in Folge. Auch im Städtevergleich belegt Dinslaken zusammen mit dem Niederrhein, Kleve und Rees den Spitzenplatz. Zudem zeigt sich: Je älter die Befragten sind, desto wohler fühlen sie sich im Durchschnitt in ihrer Heimatstadt.

Deutlich schlechter sieht es hingegen beim Bus- und Bahnangebot aus. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer verzichtet komplett auf den ÖPNV. Zu den regelmäßigen Nutzern zählen nur acht Prozent der Dinslakener. Die Gründe sind völlig unterschiedlich. Während sowohl das Streckennetz, die Fahrtzeiten oder auch die Preise kritisiert werden, bevorzugt ein Großteil der Befragten (42 Prozent) schlichtweg das Auto.

Großteil der Bürger verzichtet auf Plastiktüten

Beim Konsum- und Mobilitätsverhalten spielt für viele Bürgerinnen und Bürger das Thema Umweltschutz eine immer größere Rolle. Neun von zehn Befragten greifen immer oder zumindest häufig zur Einkaufstasche, anstatt im Laden eine Plastiktüte zu kaufen. Bei Kurzstrecken verzichtet fast jeder Zweite aufs Auto. Der ÖPNV wird prozentual gesehen hingegen nur von halb so vielen Teilnehmern genutzt wie in Wesel.

Das Dinslakener Einkaufsangebot hat im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an Attraktivität hinzugewonnen. Kauften 2012 nur 26 Prozent der Befragten am häufigsten in ihrer Heimatstadt ein, stieg der Anteil 2020 auf satte 68 Prozent. Seit der Eröffnung der Neutor-Galerie Ende 2014 hat Dinslaken das Centro als beliebtestes Einkaufsziel abgelöst. Selbst die Gruppe der 14- bis 19-Jährigen kauft am häufigsten in ihrer Heimatstadt ein.

Am Dinslakener Bahnhof fühlt sich jeder Dritte unwohl

Um Dinslaken beim Sparen zu helfen, würden 69 Prozent der Befragten selbst den Bürgersteig fegen. Auch die Ausübung eines Ehrenamtes können sich 63 Prozent der Dinslakener vorstellen. Jeder Sechste würde nach eigenen Angaben sogar freiwillig zehn Prozent extra auf alle Gebühren zahlen. Insbesondere die jüngere Generation gibt an, Behördengänge in Zukunft nur noch online erledigen zu wollen, um Bürgerbüros zu sparen.

Angsträume gibt es in Dinslaken nicht, das hat die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion noch mal bekräftigt. Sehr wohl aber Orte, die die Bürgerinnen und Bürger abends alleine lieber meiden würden. Jeder dritte Befragte gab an, sich im Umfeld des Dinslakener Bahnhofs unsicher zu fühlen. Auch der Bergpark-Lohberg (16 Prozent) und der Stadtpark wurden häufiger genannt. 37 Prozent der Bürger fühlen sich hingegen überall sicher.

Die Arbeit von Bürgermeister Michael Heidinger bewerten 44 Prozent der Teilnehmer mit der Note befriedigend. Starke Ausschläge in die eine oder andere Richtung gibt es kaum. Im Vergleich zu 2015 konnte Heidinger keine Pluspunkte sammeln. Im Zufriedenheitsranking der Bürgermeister belegt er hinter Thomas Geisel aus Düsseldorf und Ulrich Scholten aus Mülheim den fünften von insgesamt sieben Plätzen.

Einkaufsangebot in Dinslaken beliebter als in Wesel

Bei der Frage, welche Aspekte Dinslaken besonders machen, stechen vor allem das Wohnen und die Natur heraus. Die Bedeutung des Kulturangebots steigt mit zunehmendem Alter der Befragten. Jüngere Altersklassen interessieren sich hingegen häufiger für das Sport- und Freizeitangebot. Eine weitere Auffälligkeit: Das lokale Einkaufsangebot schneidet in Dinslaken (69 Prozent) deutlich besser ab als in Wesel (53 Prozent).

Das Bildungsangebot schneidet in Dinslaken insgesamt recht positiv ab. Streicht man die große Anzahl an Teilnehmern, die keine Angabe zu einzelnen Angeboten machen wollten, so sind rund zwei Drittel der Befragten mit den Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen zufrieden. Die Bildungsangebote für Erwachsene bewerten 60 Prozent positiv. Damit erzielt Dinslaken insgesamt betrachtet etwas bessere Werte als Wesel.

In der letzten Kategorie ging es ums Thema Wohnen: Jeder Zweite gibt im Rahmen des NRZ-Bürgerbarometers an, dass es einen Mangel an Wohnungen gebe. Vor allem in Dinslaken-Mitte und Hiesfeld sind die Befragten unzufrieden. Den größten Handlungsbedarf sehen die Dinslakener bei bezahlbarem Wohnraum. Altengerechte und familiengerechte Wohnungen spielen eher eine untergeordnete Rolle.