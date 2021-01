Corona-Jahr So hat eine Marktleiterin in Voerde das Corona-Jahr erlebt

Voerde. Zum Jahresende hat die NRZ mit Menschen aus Dinslaken, Voerde, Hünxe über ihr Corona-Jahr gesprochen - hier mit Marktleiterin Steffi Wirtz.

2020 ist kein gewöhnliches Jahr, die Pandemie hat den Alltag vieler Menschen maßgeblich geprägt. Viele von ihnen sind in den vergangenen Monaten in der NRZ zu Wort gekommen und haben uns an ihren Corona-Erfahrungen - an ihren Sorgen, Ängsten, Nöten aber auch an ihren Chancen in der Krise - teilhaben lassen. Zum Jahresende haben wir erneut mit einigen Menschen aus Dinslaken, Voerde und Hünxe über ihr Corona-Jahr gesprochen und dieses Mal den Fokus auf diejenigen gelegt, die während der gesamten Krise dazu beigetragen haben, dass es irgendwie weiter geht.

Darunter ist Steffi Wirtz. Die 49-Jährige ist Marktleiterin bei Edeka Stepper in Friedrichsfeld und hatte in dieser Funktion das ganze Jahr über eine Schlüsselrolle. Und ja, natürlich sorgte sie, wie viele andere auch, dafür, dass wir trotz mancher „Hamsterer“ gerade im Frühjahr dennoch Nudeln, Hefe und auch Toilettenpapier kaufen konnten – .

Persönliche Gespräche haben seit Corona zugenommen

Doch die Grundversorgung eines Jeden sicherzustellen sei bei weitem nicht das einzig Wichtige in 2020 gewesen. „Ich habe den Eindruck, dass die persönlichen Gespräche bei uns im Markt seit Corona deutlich zugenommen haben und dass das Bedürfnis nach Austausch bei den Menschen größer geworden ist“, sagt die Friedrichsfelderin. Dabei spiele sicherlich auch der dörfliche Charakter im Stadtteil eine Rolle.

Ohnehin sei es ihr und dem Team seit Beginn der Krise ein Anliegen, „den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, damit sie sich auch wohlfühlen beim Einkaufen und trotz allem ein bisschen Freude empfinden“, sagt Wirtz. Gerade im Frühjahr sei das wichtig gewesen. „Da waren viele Kunden noch extrem verunsichert, weil alles irgendwie Neuland war.“ Dass der Markt zu dieser Zeit – unabhängig von Corona - einen Lieferdienst in Kooperation mit der Bäckerei Ernstings gestartet habe, sei ein Glücksgriff gewesen: „Da waren viele Leute, die sich nicht getraut haben, selbst einkaufen zu gehen, super dankbar.“ Über den Sommer, so Wirtz‘ Eindruck, habe sich das Einkaufen mit Maske und Abstandhalten für viele „dann eingespielt und normalisiert“.

Marktleiterin kann der Krise vor allem Positives abgewinnen

Die Marktleiterin kann der Krise vor allem Positives abgewinnen. „Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich von Grund auf ein sehr positiver Mensch bin und immer daran denke, wie gut es den meisten von uns eigentlich geht: Wir haben zu Essen und zu Trinken, wir haben ein Dach über dem Kopf – das halte ich mir regelmäßig vor Augen und dann kann ich das Jahr gar nicht so negativ sehen.“

Auf beruflicher Ebene hat Steffi Wirtz sich zum Beispiel über viele dankbare Rückmeldungen von Kunden gefreut und darüber, dass „unser Chef sich in der Corona-Krise nicht nur um die Versorgung der Kunden bemüht, sondern auch den Fleiß und das Engagement seiner Mitarbeiter mit einer Corona-Prämie belohnt und uns damit gezeigt hat, dass er nicht alles als selbstverständlich ansieht“, sagt sie. Darüber hinaus habe die Krise das Markt-Team außerdem stärker zusammengeschweißt. „Unser Zusammenhalt ist wirklich großartig, das habe ich jedes Mal wieder erfahren dürfen.“

Dass Wirtz arbeiten kann und darf, empfindet sie als Privileg

Dass der Markt – anders als viele andere Betriebe - jeden Tag aufs Neue öffnen darf, empfindet Wirtz als ein Privileg: „Ich bin glücklich, dass ich so einen Teil beitragen kann. Glücklich, dass ich so noch mit Menschen ins Gespräch komme. Wenn das beim Lockdown im Frühjahr oder jetzt nicht so gewesen wäre, dann hätte mir das wahrscheinlich auch etwas zugesetzt.“

Angst, bei der Arbeit zu viele Kontakte zu haben und dadurch möglicherweise sich oder Familienmitglieder mit dem Virus zu gefährden, hat sie nicht. „Wirklich null“, wie Wirtz es ausdrückt. Sie ist gelernte Arzthelferin und hat früher in Praxen viel Kontakt mit Viren gehabt: „Mein Immunsystem ist also recht stark, denke ich.“ Überhaupt sei Angst für sie nur hinderlich. „Alle Dinge, an die man mit Angst rangeht, kann man gar nicht gut machen“, ist die Marktleiterin überzeugt.