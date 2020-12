Corona-Jahr So hat eine Erzieherin in Hünxe das Corona-Jahr erlebt

Hünxe. Zum Jahresende hat die NRZ mit Menschen aus Dinslaken, Voerde, Hünxe über ihr Corona-Jahr gesprochen - hier mit Erzieherin Sabrina Coldewey.

2020 ist kein gewöhnliches Jahr, die Pandemie hat den Alltag vieler Menschen maßgeblich geprägt. Viele von ihnen sind in den vergangenen Monaten in der NRZ zu Wort gekommen und haben uns an ihren Corona-Erfahrungen - an ihren Sorgen, Ängsten, Nöten aber auch an ihren Chancen in der Krise - teilhaben lassen. Zum Jahresende haben wir erneut mit einigen Menschen aus Dinslaken, Voerde und Hünxe über ihr Corona-Jahr gesprochen und dieses Mal den Fokus auf diejenigen gelegt, die während der gesamten Krise dazu beigetragen haben, dass es irgendwie weiter geht.

Darunter ist auch Sabrina Coldewey. Die 40-Jährige arbeitet als Erzieherin in der Kommunalen Kindertagesstätte „Die Buntspechte" in Hünxe, also in einem systemrelevanten Beruf. „Es war nicht das einfachste Jahr“, fasst die Mutter dreier Kinder (5, 8 und 13) ihr Corona-Jahr zusammen.

Lockdown im Frühjahr war erst Mal ein Schock

Als der erste Lockdown ad hoc beschlossen wurde, da „hat man zwar geahnt, dass der kommen wird, aber als er dann da war, war das schon ein Schock“, erinnert sich Coldewey zurück an Mitte März. Damals durften nur Kinder von Eltern, die beide oder alleinerziehend in der sogenannten „kritischen Infrastruktur" tätig sind, in den Kitas betreut werden. „Das war schon schwierig zu schauen: wer kommt, wer darf kommen?“ Doch es sei umsetzbar gewesen, schlussendlich habe die Notgruppe bei den insgesamt fünfgruppigen „Buntspechten“ aus zwischen zehn und 20 Kindern bestanden. „Das hat wirklich gut geklappt“, sagt Coldewey.

Nach Ostern, „auch das hat gut funktioniert“, erinnert die Erzieherin sich, durften dann wieder mehr Kinder in die Einrichtung kommen, die festen Gruppen – über die die Kita auch regulär verfügt – konnten beibehalten werden. „Ich weiß noch, dass wir zu dieser Zeit viele intensive Absprachen mit den Eltern treffen mussten“, sagt Coldewey.

Kita-Eingewöhnung unter Coronabedingungen lief überraschend gut

Die Eingewöhnung neuer Kinder zum Beginn des Kitajahres im August, die coronabedingt bekanntlich länger dauerte, sei eine „logistische Meisterleistung“ gewesen, da nie mehr als zwei Elternteile gleichzeitig in der Kita sein durften. Sie nennt eine weitere Besonderheit: „Ich wusste dieses Jahr zwar namentlich, wer kommt, aber ich hatte die Kinder noch nie gesehen.“ Doch immerhin konnten die Mädchen und Jungen ihre Erzieherinnen vorher auf Bildern kennenlernen. „Wir haben den Kindern einen Brief geschrieben und dazu Fotos gelegt: eines mit Maske und eines ohne Maske“, erzählt Coldewey. Sie zieht das Fazit, „dass die Eingewöhnung tatsächlich sogar besser geklappt hat als in den Vorjahren“.

Den Kita-Alltag, sofern es diesen zuletzt gab, habe man versucht, „so normal wie möglich zu gestalten. Aber die Kinder merken schon, dass etwas anders ist. Corona, das ist bei denen einfach auch schon drin“, berichtet Coldewey. Anfangs vom Alltag unterschieden habe sich aber beispielsweise, dass das Außengelände geteilt worden sei, damit zwei Gruppen getrennt voneinander draußen sein können: „Aber das hat vielleicht zwei Wochen gehalten und ist dann eingebrochen, weil es – allein schon wegen Personalmangels - einfach nicht funktioniert hat. Das ist eine von den Sachen, die sich auf dem Papier ganz stimmig lesen, in der Realität aber nicht umzusetzen ist.“

Ebenfalls stimmig las sich im frühen Sommer auch die Ankündigung, dass das Land Masken an das Kinderbetreuungspersonal verschickt. Doch Sabrina Coldewey muss lachen, als sie darauf angesprochen wird: „Die erste Charge Masken bestand ja nur aus welchen zum Selberbasteln, die steht auch nach wie vor bei uns in der Kita, unausgepackt.“ Es sei irgendwie ein Hohn gewesen, „weil man die ja auch zig Mal anfassen muss, um sie überhaupt zusammenzustellen. Und dann soll man die tragen?“ Das Problem habe sich nunmehr aber erledigt – seit dem 14. Dezember haben Erzieher jeden Tag Anspruch auf eine Maske, die nicht erst zusammengebastelt werden muss.

Erzieherin kritisiert Kurzfristigkeit der Entscheidungen

Die Kurzfristigkeit, mit der das Land die Kitas in diesem Jahr Mal um Mal wieder überraschte, – oft wurden Änderungen, die bereits ab Montag gelten sollten, erst am Freitagmittag mitgeteilt – kritisiert auch Coldewey: „Es wäre wirklich wünschenswert gewesen, dass die Kitas früher vorgewarnt werden, zumindest mit der Information, dass da heute noch etwas kommt.“ Es sei „ein bisschen ungünstig“ gewesen, dass man von Änderungen oftmals aus den Medien erfahren habe. „Damit fehlte uns der Vorlauf. Und den brauchen wir als Einrichtung und den brauchen auch die Eltern“, betont sie.

Schließlich hätten diese im Corona-Jahr ebenfalls Mal um Mal spontan neu planen müssen, das habe sicherlich zu Konflikten mit dem einen oder anderen Arbeitgeber geführt. „Natürlich haben wir diesen Frust mitbekommen“, sagt Coldewey. Dennoch seien die Akzeptanz und die Dankbarkeit von Seiten der Eltern in den meisten Fällen hoch gewesen, lobt sie. Und wenn es mal Unmut gegeben habe, weil ein Kita-Kind zum Beispiel wegen einer laufenden Nase sofort abgeholt werden musste, „dann kann ich das auch verstehen, dass die Eltern genervt sind. Schließlich müssen sie dann ein Mal mehr umplanen“, meint Coldewey.

Sie selbst ist froh, dass sie die meiste Zeit des Jahres arbeiten durfte – nur beim ersten Lockdown im Frühjahr fiel sie in der Kita aufgrund der eigenen Kinder aus – und konnte da immerhin Papierkram von Zuhause aus erledigen - und später noch zwei Mal, weil ihr Sohn aufgrund von Coronafällen an seiner Schule in Quarantäne musste. „Mir hat die Arbeit in diesem Jahr viel bedeutet, weil ich wusste: Du gehst arbeiten und du wirst gebraucht, damit andere arbeiten gehen können“, sagt sie. Ihr Mann sei dieses Jahr aufgrund einer geplanten Operation viel zu Hause gewesen. „Das war tatsächlich, auch wenn sich das irgendwie komisch anhört, unser großes Glück, weil ich so arbeiten gehen konnte. Wäre die Situation eine andere gewesen, dann hätte ich auch nicht gewusst, wie ich das mache“, sagt sie. Alles in diesem Corona-Jahr unter einen Hut zu kriegen, „das Mutter-, das Erzieher- und das Ich-Sein, war auf jeden Fall eine megastressige Zeit“, bilanziert Coldewey. Für 2021 hegt sie die Hoffnung auf Besserung der Situation: „Es wäre wirklich schön, wenn man einfach mal wieder etwas machen könnte, zum Beispiel in den Zoo gehen. Dass wir überall eingeschränkt sind zurzeit, das geht schon an die Substanz.“