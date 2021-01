Corona-Jahr So hat ein Lehrer in Voerde das Corona-Jahr erlebt

Voerde. Zum Jahresende hat die NRZ mit Menschen aus Dinslaken, Voerde, Hünxe über ihr Corona-Jahr gesprochen - hier mit Lehrer Lennart Armbruster.

2020 ist kein gewöhnliches Jahr, die Pandemie hat den Alltag vieler Menschen maßgeblich geprägt. Viele von ihnen sind in den vergangenen Monaten in der NRZ zu Wort gekommen und haben uns an ihren Corona-Erfahrungen - an ihren Sorgen, Ängsten, Nöten aber auch an ihren Chancen in der Krise - teilhaben lassen. Zum Jahreswechsel haben wir erneut mit einigen Menschen aus Dinslaken, Voerde und Hünxe über ihr Corona-Jahr gesprochen und dieses Mal den Fokus auf diejenigen gelegt, die während der gesamten Krise dazu beigetragen haben, dass es irgendwie weiter geht.

Zu diesen Menschen gehört auch Lennart Armbruster. Der 40-Jährige arbeitet als Lehrer für Sport und Biologie am Gymnasium Voerde (GV) und hat sich darüber hinaus als Leiter des Arbeitskreises „Zukunftswerkstatt Digitales Lernen am GV“ mit weiteren Kollegen in den vergangenen Monaten unter anderem darum gekümmert, dass die Schule seit dem Frühjahr mit Moodle über eine gemeinsame online erreichbare Lernplattform verfügt. „So viel Digitales hat sich noch nie getan, wie in den vergangenen neun Monaten. Aber jetzt fallen uns auch ganz viele Sachen auf, die über Jahre verschlafen wurden“, sagt der Vater von zwei Kindern (3 und 6) angesprochen auf die digitale Ausstattung von Schulen inklusive Lehrkräften und Schülern.

Digitale Lage an Schule ist in vielerlei Hinsicht schwierig

Die digitale Lage sei in vielerlei Hinsicht schwierig, weiß Armbruster und zählt viele Beispiele auf. Zum einen fehle es auf beiden Seiten – bei Schülern sowie bei Lehrkräften – verständlicherweise an den erforderlichen digitalen Kompetenzen für das Distanzlernen. Darüber hinaus sei die seit Mai 2018 geltende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nach wie vor „ein großes Thema und ein Korsett, was uns in enge Bahnen grenzt“, sagt er. Lehrkräfte dürften beispielsweise offiziell keine Privatgeräte fürs Homeschooling nutzen, da dort keine Daten von Schülern drauf sein dürfen. „Aber Dienstgerate haben wir nicht, es gibt zurzeit genau zwei Schulcomputer im Lehrerzimmer“, erklärt Armbruster.

Auch Programme wie beispielsweise Microsoft Teams - eine Plattform, die Chat, Besprechungen, Notizen und Anhänge kombiniert und die viele Schulen im Corona-Jahr gerne genutzt haben – dürfen mit Blick auf die DSGVO nicht benutzt werden. „Wir wollen uns natürlich an die DSGVO halten, aber das ist in der Corona-Situation wirklich schwierig“, sagt Armbruster. Auch die nach wie vor träge Internetverbindung am GV sei hinsichtlich des Distanzlernens ein Problem. Sie sei nicht zuverlässig und drohe regelmäßig zusammenzubrechen, wenn zu viele darauf zugreifen.

Situation im Frühjahr führte anfangs zu viel Chaos

Auch IT-Spezialisten, die laut Armbruster zwar sinnvoll wären aber eben auch utopisch seien, gebe es an Schulen natürlich nicht. Am GV sei man zwar in der glücklichen Situation gewesen, dass sich mit den Lehrern Stephan Schulz und Sebastian Rockhoff zwei Experten für Hardware und Programmierung gefunden hätten, während Armbruster selbst seinen Schwerpunkt auf die Benutzeroberfläche bei Moodle legte. „Aber es braucht natürlich viel Zeit, sich da einzuarbeiten“, sagt er. „Schließlich sind wir ja Lehrer und keine IT-Spezialisten.“ Doch über diese Zeit habe man im Frühjahr nicht verfügt, erinnert sich Armbruster. „Da brauchten wir alles von jetzt auf gleich.“

Eigentlich, so schätzt er, benötige eine Schule von der Größe des GV für den Aufbau dieser digitalen Infrastruktur mindestens fünf Jahre. Die Situation im Frühjahr sei also eine „sehr große Herausforderung“ gewesen, die gerade anfangs zu „viel Chaos“ geführt habe: „Jeder hat geguckt, wie er selbst klar kommt, es gab keinen einheitlichen Weg“, erzählt Armbruster. 150 Mails von Schülern innerhalb einer Woche seien keine Ausnahme gewesen. „Und die Schüler erwarten dann natürlich alle eine individuelle Rückmeldung, das ist auch verständlich. Aber: Dass das auf Dauer nicht möglich ist, ist ja klar.“ Das GV habe also erst Mal Rahmenbedingungen schaffen und da unter anderem klären müssen, welche digitalen Wege die Schule nutzt, wann die Aufgaben für die Schüler online gehen und vieles mehr. Das alles habe nur gestemmt habe werden können, „weil da vor allem von unserer Schule aus unglaublich viel gemacht worden ist in digitaler Richtung. Doch dass man neben seinem normalen Lehrerjob auch das noch macht, geht nicht“, sagt Armbruster. Mal um Mal habe er sich von der Landesregierung „hängen gelassen“ gefühlt. „Es müsste eine Entlastung her: für die IT, die Administrative, die Schulleitungen“, fordert der Lehrer. Sein Wunsch für 2021 ist deshalb unter anderem, dass die Landesregierung hier nachbessert. „Wäre es nicht beispielweise möglich, dass die etwas mehr Vorarbeit leisten, die allen zugutekommt, indem sie Vorlagen und Ideen erarbeiten, die dann jede Schule auf ihre Gegebenheiten anpassen kann, damit sie sich nicht jedes Mal aufs Neue alle Konzepte alleine überlegen muss?“, überlegt Armbruster.

Kurzfristige Bekanntgabe neuer Vorgaben vom Land war „mit am anstrengendsten während dieser Krise“

Die Kurzfristigkeit, mit der Schulministerium und Land die Schulen 2020 Mal um Mal wieder überraschten, – oft wurden Änderungen, die bereits ab Montag gelten sollten, erst am Freitagmittag mitgeteilt – kritisiert der Lehrer als „mit am anstrengendsten während dieser Krise“: Außerdem sei es „wenig wertschätzend“ gewesen, dass man aus der Presse von den Neurungen erfahren habe müssen und dass die entsprechenden Schulmails immer erst danach kamen. Diesen Eindruck hätten auch seine Kollegen geschildert, weiß Armbruster, der als gewähltes Mitglied des Lehrerrates am GV die Interessen seiner Kollegen vertritt und viele ihrer Sorgen und Nöte in der Corona-Krise auch in einem „Remonstrationsschreiben“, einem Einwendungsschreiben also, gegenüber der Bezirksregierung deutlich gemacht hat. „Das Jahr war sehr herausfordernd und belastend. Insofern gab es unter uns Lehrkräften nicht nur viel Unverständnis, was so manche politische Vorgabe angeht, sondern auch bezüglich des wenig wertschätzenden und wenig respektvollen Umgangs“, sagt er.

Mit steigender Inzidenz zum Ende des Jahres sei das Unverständnis innerhalb des Kollegiums größer geworden. „Dass da lange Zeit nichts passierte und keine neuen Maßnahmen getroffen wurden, obwohl die Zahlen Tag für Tag weiter stiegen, ist nicht nachvollziehbar“, findet Armbruster. Während es überall geheißen habe, dass man seine Kontakte reduzieren solle, habe man in den Schulen noch lange weiterhin in Klassen- oder Kurs-Größe zusammengesessen. „Die Angst um die Kinder, die Familien, die Kollegen und auch um sich selbst, war da sehr präsent“, sagt er.

Lehrer: "Das soziale Miteinander fehlt"

Die derzeitigen Ferien nutzt der Lehrer also vor allem, „um Energie, Kraft und Zuversicht zu tanken“. Schließlich sei das Jahr „stark an die Substanz gegangen. Es gab wirklich viele kurze Nächte, und es ist vieles zu kurz gekommen“, bedauert Armbruster. Die private Zeit mit seinen eigenen kleinen Kindern, die er oft habe vertrösten müssen, weil er – zu Hause angekommen - erst noch viele Mails habe beantworten müssen, aber auch die Zeit mit seinen Schülern... „Der Job, den ich mir ausgesucht habe, ist die Arbeit mit Kindern. Aber die kommt natürlich gerade jetzt zu kurz. Das soziale Miteinander fehlt.“

Bis dieses ohne Einschränkungen zurückkehrt, wird noch eine Zeit vergehen, glaubt Lennart Armbruster. „Aber ich hoffe, dass wir Corona im nächsten Herbst wieder los sind.“ Für 2021 wünscht der Lehrer sich deshalb vorerst, dass das Land seine Kommunikationsvorgehensweise optimiert. „Neben dieser erhofften Wertschätzung brauchen wir an den Schulen aber vor allem Entlastung. Wir brauchen klare Rahmenstrukturen, an denen wir uns orientieren können. In Form von praxisnäheren Handreichungen, von Vorlagen, die neben den Vorgaben ausgeteilt werden. Wir wollen und müssen wieder mehr mit den Kindern arbeiten und nicht mit dem Computer“, sagt er. „Es wird ja seitens der Politik immer wieder betont, dass Bildung das höchste Gut ist: Dann wäre es aber auch wünschenswert, wenn das finanziell unterstützt würde und weniger bürokratisch wäre.“