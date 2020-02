Schulen in Dinslaken: Was soll die Geheimniskrämerei?

Auch die Comenius-Gesamtschule in Voerde braucht 100 Anmeldungen. Auch ihr fehlen noch wenige Schüler. Allerdings geht Voerde mit der Problematik anders um als Dinslaken. Die Schule hat vor wenigen Tagen kommuniziert, dass sie noch weitere Schüler aufnimmt und die Anmeldefrist verlängert. Man sei auf der Zielgeraden, zeigte sich die Voerder Stadtverwaltung auf Nachfrage optimistisch.

Das wäre sicher auch in Dinslaken möglich gewesen. Stattdessen wird das Thema – und erst Recht die Zahlen – unter Verschluss gehalten. Was bezweckt die Stadtverwaltung mit der Geheimniskrämerei? Die Anmeldefrist ist vorbei, niemand wird mehr davon abgehalten, sein Kind bei der Gesamtschule Hiesfeld anzumelden. In der Woche wird sich zudem nichts Grundlegendes an den Zahlen ändern. Warum also präsentiert die Verwaltung auch der Politik die Zahlen erst in exakt der Sitzung als Tischvorlage, in der diese die Planungskosten für den Umbau des GHZ-Schulzentrums – für Gesamtschule und Gymnasium – auf den Weg bringen soll?

Eine solche Entscheidung muss fundiert sein und diskutiert werden und dazu gehören alle Unterlagen. Es geht um Steuergelder und, noch wichtiger, um die Zukunft von Kindern. Und selbst wenn dann im Rahmen einer öffentlichen Diskussion erneut die neue Gesamtschule oder das Gymnasium Hiesfeld in Frage gestellt werden – Fragen zu stellen und zu erörtern ist immer noch besser, als eine Entscheidung zu treffen und umzusetzen, die sich am Ende als Fehler herausstellt und rückabgewickelt werden muss. Fragen Sie mal die Schüler der Althoffschule.