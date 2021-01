Unfall Sattelschlepper rutschte in Hünxe in den Straßengraben

Hünxe Ein Sattelschlepper ist am Montagabend auf der Wilhelmstraße in Hünxe von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.

Gegen 18.05 Uhr wurde die Feuerwehr Hünxe zu dem Alleinunfall gerufen. Der Fahrer des Lkws hatte das Führerhaus verlassen und wurde beim Eintreffen der Feuerwehr schon durch einen Ersthelfer betreut. Die Feuerwehr übernahm diese Aufgabe und übergab den Fahrer später an den Rettungsdienst, der ihn ins Krankenhaus brachte.

Die Feuerwehr sicherte den Lkw gegen Abrutschen, sorgte dafür, dass keine weiteren Betriebsmittel austraten und stellte den Brandschutz sicher. Eine Fachfirma barg den Sattelzug aus dem Graben. Der Einsatz endet um 23 Uhr.