Rund hundert Kumpel bei erster „Letzter Schicht“ in Lohberg

Der Weg über den Platz der Vielfalt und hinüber zur Zechenwerkstatt gerät an diesem Sonntagabend zu einem Pfützen-Hindernislauf: Es regnet und regnet, mal mehr und mal weniger in Strömen. Ein Glück also, dass die Bergleute Unterschlupf gefunden haben in der Zechenwerkstatt.

Die Bergmannskapelle Niederrhein sorgte für die musikalische Untermalung bei der „Letzten Schicht“. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Ein Pech allerdings ist es, dass sie so ihren Plan, den neben dem Platz der Vielfalt aufgestellten Förderwagen mit einem Feuer einzuweihen, bei dieser „Letzten Schicht“ nicht verwirklichen können. Doch: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Silvo Magerl, Vorsitzender des Bergbaunetzwerkes. Dann passiere das eben im nächsten Jahr.

Die „Letzte Schicht“ soll zur jährlichen Tradition werden

Denn: Die „Letzte Schicht“ soll hier in Lohberg bekanntlich zur Tradition werden. Angelehnt daran, wie die Bergleute früher den Jahresausklang am vierten Advent auf der Strecke „unter Tage“ zelebrierten, soll es fortan „über Tage“ weitergehen. Mit Bergmannsliedern, an diesem Abend vorgetragen vom MGV Concordia und der Bergmannskapelle Niederrhein, mit der „typischen Bockwurst“, die es damals bei solchen Anlässen gab, mit Wacholderschnaps, Bier oder Glühwein.

Schätzungsweise hundert Leute sind es, die zur ersten „Letzten Schicht“ auf Lohberg gekommen sind. Sie reden viel – und manchmal so laut, dass die Redner – neben Bergmann Silvo Magerl sind das Bürgermeister Dr. Michael Heidinger, dessen typisches „herzliches Glückauf“ an diesem Abend noch ein wenig herzlicher und emotionaler klingt als sonst, und Caritasdirektor Michael van Meerbeck, der alle segnet – fast untergehen im Stimmengewirr.

Vom vielen Begrüßen tun ihm die Hände schon weh

Doch genau so solle es auch sein, sagt Silvo Magerl. „Es soll kein Fest werden, keine Feier. Es soll ein Treffen sein. Wir wollen nicht tanzen oder feiern. Wir wollen miteinander sprechen.“

Und Magerl hat das am frühen Abend, als MGV Concordia und Bergmannskapelle Niederrhein noch abwechselnd singen und spielen, so viel getan, „dass mir vom vielen Begrüßen schon die Hände weh tun“.

Doch das scheint nicht schlimm, sondern vielmehr eine Freude für den ehemaligen Bergmann zu sein – er lächelt viel an diesem Abend, ist stolz darauf, dass so viele gekommen sind.

Als der MGV Concordia das Steigerlied anstimmt, wird es emotional

So zum Beispiel Hermann Dolar, der bis zum Jahresende noch Vorsitzender des Knappenvereins Lohberg sein wird, und Andreas Klare, der Geschäftsführer des Ring Deutscher Bergingenieure (RDB). Gemeinsam schwelgen die beiden in Erinnerungen, erzählen der NRZ-Reporterin auf einer der Bierbänke sitzend so lange Anekdoten aus ihrer Zeit beim Bergbau, bis der MGV Concordia das Steigerlied anstimmt.

Dieter Sichtig war Fahrsteiger in Walsum und hatte sein Grubenlicht zur „Letzten Schicht“ mitgebracht. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Augenblicklich wird es erst ruhig in der Zechenwerkstatt und dann laut und emotional. Dolar, Klare und viele andere Kumpel erheben sich und stimmen ein in das „Glück auf“.